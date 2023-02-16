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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAHRAMANMARAŞ-(ÖZEL) KÖYÜ ORTADAN AYIRAN YARIK

DHA

KAHRAMANMARAŞ-(ÖZEL) KÖYÜ ORTADAN AYIRAN YARIK


Rojda ALTINTAŞÖzgür KUMANOVALI Zeki GÜNAL / DULKADİROĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrasında oluşan yarık Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyünü ortadan ikiye böldü. Tarlaları da ayıran yarık köyün içinden geçerek ilerledi. Yarığın üstündeki evler yerle bir oldu. Bir çizgi gibi köyü bölen yarık havadan da görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyünde buğday tarlasını ortadan ikiye bölen yarık oluştu. Metrelerce uzunlukta devam eden fay kırığı vatandaşları ise tedirgin etti. Pazarcık-Narlı civarından başlayarak Çelikhan'a doğru, daha sonra da Kırıkhan civarından Türkoğlu'na doğru devam eden fay kırığı havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
  
"1 ŞUBAT'TA MEMLEKETİME GELDİM, CEHENNEM GİBİYDİ"
Londra'da yaşayan ve 1 Şubat'ta köyüne tatile gelen Bedran Bedo Cullu, o anları anlattı. Cullu,"Normalde Londra'da yaşıyorum, depremden 5 gün önce Türkiye'ye memleketime geldim. Normalde 9 Şubat'ta dönmek üzere gelmiştim. Deprem günü cehennem gibiydi. Önce uykudan kalktığımız zaman büyük bir ses duyduk. Neyin ne olduğunu anlamadık. Öyle bir sarsıntı yaşadık ki anlatamam. 3 şekilde oldu, önce sağa sola salladı, sonra öne arkaya, daha sonra olduğu yerde zıplatan bir depremdi. Çok değişik bir şeydi. Dışarıya kendimizi attığımız zaman hala devam ediyordu. Dışarıda zifiri karanlık vardı, göz gözü görmüyordu. Kendi ellerimizle sevdiklerimizi enkazdan çıkardık. Daha sonra günler boyu vefat haberi aldık. 20 Şubat'a kadar burada yaralarımızı sarmaya çalışacağım. Bu durumda köylülerimi, akrabalarımı, dostlarımı bırakma gibi bir düşüncem olmadı" dedi.  Görüntü Dökümü
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Dron
-Köyün 2021 yılında çekilmiş havadan görüntüsü 
-Köyün depremden sonraki hali
Aktüel
-Muhabir Anonsu (Rojda ALTINTAŞ)
-Aktüel görüntüler
-Köydeki enkazlardan görüntüler
-Londra'dan tatile gelen Bedran Cullu ile röportaj
-Genel ve detayDHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş
2023-02-16 09:05:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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