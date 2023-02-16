Gönüllü berberler, çadırda depremzedeleri ve arama kurtarma ekiplerini tıraş etti



Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)SAKARYA'dan, Kahramanmaraş'a gelen 14 gönüllü berber, Kızılay çadırında depremzedeler ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılanları tıraş etti.

Sakarya Berberler Odası´na bağlı 14 gönüllü berber, Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırında depremzedeler ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılanları tıraş etti.

Sakarya'dan destek için gelen gönüllü berber İrfan Kaymaz, "Buraya hizmet vermeye geldik. Acıları sarmaya geldik. Çadırlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Tamamen ücretsiz hizmet veriyoruz. Gönüllü olarak geldik. Vatandaşlar da buraya gelip, memnun olduklarını söylüyorlar. Bu da sonuçta bir ihtiyaç, temizlik" dedi.

Berber Mirza Küçükkara ise "Biz Sakarya'dan geldik. Yardımcı olmak, moral motivasyon niyetiyle geldik. Vatandaşlar mutlu şu anda. Hepsini de inşallah mutlu edeceğiz" diye konuştu.

Deprem bölgesinde çalışmalara yardımcı olan Can Akova, "İlk günden beri buradayız. İlk kez tıraş oluyoruz. Sakarya'dan gelen berberlerimiz buradalar. Biz de sevindik, ilk tıraşımızı olalım. Biz de Sakarya'dan çalışmalara destek için gelmiştik. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. 1999 depremini gördük, bu konuda antrenmanlıyız. Maraş halkı tüm Türkiye'ye güvensin. Devletimiz burada" ifadelerini kullandı.

Ailesini şehir dışına gönderdikten sonra kendisi çalışmalara destek olmak için kalan Furkan Akgün, "Ailem buradaydı, hepsi sağ. Onları başka şehre gönderdik. Ben de burada çalışmalar için bulunuyorum. Babam da görevde burada. Ben de millete yardımcı olmak için buradayım. Allah beterinden saklasın. Enkalardaki çalışmalara yardım ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-16 11:40:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.