17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı´nın enkazında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremden 248 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremde Kayabaşı Mahallesi´nde bulunan Atabey Apartmanı yıkıldı. Arama-kurtarma ekipleri, binanın enkazının altında yaşam belirtisi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu depremden 248 saat sonra Aleyna Ölmez, enkaz altından sağ kurtarıldı. Aleyna Ölmez sedyeye konularak enkazın bulunduğu alandan ambulansa taşınırken büyük sevinç yaşandı. Ölmez, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aleyna´nın enkaz başında bekleyen eniştesi, arama-kurtarma ekiplerine sarılarak teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK
2023-02-16 13:05:58
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.