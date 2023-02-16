17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı (2)



`İLK SESİ AYAK HAREKETLERİNDEN DUYDUK´

Aleyna Ölmez'i (17) kurtaran ekipler arasında yer alan Kocaeli Dilovası Belediyesi ekibi o anları anlattı. Ekipte görevli Feyim Orhan ilk sesi ayak hareketlerinden aldıklarını ifade ederek, "Madenciler ve Bergama Komando Alayı ile birlikte çalışıyorduk. Çok mutluyuz. İlk sesi ayak hareketlerinden duyduk. Daha sonra profesyonel ekipler geldi. Jandarma Arama Kurtarma'dan geldiler. Onlar kazı işlerini yaptı. Çok mutluyuz" dedi.

Ekipten Yusuf Yıldırım, "Her dakika bir ümit olduğuna inanıyorduk burada. Biz burada 8 gündür madenci ağabeylerimiz, asker ağabeylerimizle birlikte çalışıyorduk. Allah hepsinden razı olsun. Biz ümidin olduğuna hep inanıyorduk. Bir an olsun ümidi bırakmadım. Hissettiğimiz gibi oldu. Ümidimiz karşılığını buldu. Aleyna'yı çıkardık. Biz çok mutluyuz. Duygularımızı nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Uyku, saat kavramı nedir bilmiyoruz. Bir canı çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Aynı ekipte yer alan Ozan Kaya da çok mutlu olduklarını belirterek, "Hep bir ümidimiz vardı. Yorgunduk ama Aleyna kardeşimizi bulduktan sonra bütün yorgunluğumuzu aldı. İnşallah daha da canlı çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bütün yorgunluğumuz gitti. Çok mutluyuz şu anda" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Murat KÜÇÜK-Ergün AYAZ

2023-02-16 13:37:12



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