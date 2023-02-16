Enkazdan çıkardıkları kediye 'AFAD' adını verdiler

Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'a aramakurtarma çalışmalarına katılmak için gönüllü gelen Batuhan Yusuf Aydın, ekiple enkazda bulduğu kediye `AFAD´ adını verdi. Kediyi sahiplenen Aydın, kaldıkları çadırda bakıyor.
Kahramanmaraş´a aramakurtarma çalışmalarına destek için gelen gönüllü Batuhan Yusuf Aydın, çöken 3 katlı binada çalıştıkları sırada kedi sesi duydu. Daha sonra ekipler, yerini tespit ettikleri kediyi sıkıştığı enkazdan çıkararak kaldıkları çadıra götürdü. Kediye süt veren Aydın, çadırda bakmaya başladı.
Batuhan Yusuf Aydın, enkazda kedi sesini duyunca o bölgeye yöneldiklerini söyleyerek, "Dün yıkılan bina içinden miyavlama sesi geliyordu. Rize ekibinden İsmet bey ile içeri girdik. Kediyi sıkıştığı yerden kurtardık. Adını da 'AFAD' koyduk. Şimdi bizimle çadırda kalıyor. Ona bakıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK
2023-02-16 14:14:13
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