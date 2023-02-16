17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı (3)

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ALEYNA ANKARA'DA TEDAVİ GÖRECEK

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 248 saat sonra sağ kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez´in, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı´na götürülen genç kız hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edilecek.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-16 15:50:13



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