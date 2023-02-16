17 yaşındaki Aleyna, 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı (4)

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ALEYNA, AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Enkaz altından kurtarılan Aleyna Ölmez, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla tedavisi için Ankara'ya götürüldü. Kuzeni Alaaddin Ölmez, "Allah'tan ümit kesilmez. Saatlerce bekledik. Çıkınca mutlu olduk, sevindik. Ankara'ya gidiyor uçakla. Durumu iyi çok şükür. Ufak tefek rahatsızlıkları var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-16 16:39:23



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