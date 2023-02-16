258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan; iş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı



Feyat ERDEMİRErgün AYAZMurat KÜÇÜKOrhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında kalan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç, iş makinesi operatörünün çalışma yaptığı sırada fark edildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Neslihan Kılıç, depremden 258 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'nda bulunan ve bugüne kadar en çok can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi Z Blok'da depremden 258 saat sonra yeni bir mucize yaşandı. İş makinesi operatörü Adnan Eşin, enkaz kaldırma çalışması yaptığı sırada kaldırdığı bir yatağın altından bir kişinin elinin hareket ettiğini fark edince ekiplere haber verdi. Hemen bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekipleri Neslihan Kılıç'a ulaştı. Yapılan çalışma ile depremden 258 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Neslihan Kılıç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Enkazda Neslihan Kılıç'ı fark eden kepçe operatörü Adnan Eşin, "Biz orada çalışırken, bir boşluk yakaladım. Boşluğu takip ede ede giderken yatak odası gibi bir yere rastladım. Yatağı çektim, çeker çekmez biri elini kaldırdı. Daha sonra 2 elini de kaldırdı. Ben de durdum. Makineden fırladım. Gittim üstüne baktım yaşıyor. Hemen AFAD ekiplerine haber verdim. Hiç benimle konuşmadı. Zaten suratı gözükmüyordu" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK-Orhan AŞAN

2023-02-16 22:42:16



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