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258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan; iş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı (2)

DHA

258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan; iş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı (2)


EŞİ VE 2 KIZI ENKAZ ALTINDA
Depremden 258 saat sonra mucizevi bir şekilde enkaz altından kurtarılan Neslihan Kılıç'ın eşi Serdar ile çocukları 5 yaşında Azra ve 2 yaşındaki Alya Dua Kılıç'ın da binanın enkazında olduğu öğrenildi.
BABA CUMA YALÇINÖZ: HERKESİN KURTULMASINI İSTİYORUM 
Günlerdir Ebrar Sitesi önünde kızı, damadı ve torunlarından gelecek umutlu haberi bekleyen Neslihan Kılıç'ın babası Cuma Yalçınöz, "Kızım ev hanımıydı. Sağ salim çıkacağına inanıyordum, içimden geçiyordu. Eşi Serdar Kılıç, kızları Azra Kılıç ve Alya Dua Kılıç hala enkaz altında. İnşallah onlarda çıkar. Ben herkesin kurtulmasını istiyorum" dedi.  
Neslihan Kılıç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz ise "Şu an hissettiklerimi anlatamam. Hislerimi kelimelerle ifade edemiyorum. Şükürler olsun. Allah'ım enkaz altında kalanlara can verip çıkmayı nasip etsin" diye konuştu. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK-Orhan AŞAN
2023-02-16 23:06:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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