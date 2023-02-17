258'inci saatteki mucizenin adı Neslihan; iş makinesi operatörünün dikkatiyle kurtarıldı (3)



NESLİHAN'IN DOKTORU: HASTAMIZI YOĞUN BAKIMA ALIP DİYALİZE BAĞLAYACAĞIZ

Neslihan Kılıç'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi öğretim üyesi Dr. Muhammet Semih Gedik, "Depremin 258'inci saatinde enkazdan çıkarılarak 112 Acil ekibi tarafından hastanemize getirildi. Hastamıza ilk müdahalesini yaptık. Hastamızın acil diyaliz endikasyonu var. Yoğun bakıma alıp diyalize bağlayacağız. Hastamızın takip ve tedavisi devam ederken, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etme durumumuz var. Bunu da ilerleyen saatlerde karar verip sevk edeceğiz" dedi.

'ISITMA TEDAVİSİ VE SIVI DESTEĞİNE BSAŞLADIK'

Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Gedik, "Hastamızın genel durumu iyi. Acil ameliyatlık bir durumu yok. Küçük ameliyatlar gerekebilir. Hastamızın gerekli müdahaleleri yapıldı. Hastamız konuştu, adını söylüyor. Yakınlarını sordu, yakınlarının iyi olduğunu söyleyince rahatladı. Bilinci açık, durumu stabil. Yoğun bakımda diyalize alacağız. Nasıl kurtulduğu ile ilgili hastamızı yormamak için konuşmadık. İlerleyen süreçte öğreneceğiz. Ama biz hastayı yormamak adına gerekli müdahaleleri yaptık. Hasta çok soğuk. Soğuk bir ortamda kaldığı için. Hemen ısıtma tedavisine başladık. Gerekli sıvı desteğine başladık. Diyalize başlayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZMurat KÜÇÜK

2023-02-16 23:27:57



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