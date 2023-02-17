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Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi 

DHA

Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi 


Ersan SANGökçe KARAKÖSEGüven USTA / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremlerin etkisiyle yıkılan yüzlerce bina ve yapı havadan görüntülendi. Binaların, çarşının, iş yerlerinin yerle bir olduğu, birçok insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'tan hala mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Umudun kesilmediği şehir, havadan görüntülendi.   DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Gökçe KARAKÖSE, Güven USTA, Ersan SAN / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
2023-02-17 10:39:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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