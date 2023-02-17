Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; kurtarma anları kamerada (2)

Acil ve ağır hasarlı binalar nasıl tespit edilir?

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ARAMAKURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 12'nci gününde, kentte 250´dan fazla kişinin öldüğü, 12 bloktan 8'i yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki sitenin enkazından dün, 258 saat sonra Neslihan Kılıç´ın (29) sağ çıkarılmasıyla umutlar yeniden yeşerirken, ekipler canla başla çalışmalarına devma ediyor. Vinçlerle kaldırılan beton blokların altını arama ve kurtarma ekipleri sık sık kontrol ediyor. Alandaki iş makineleriyle de hassas şekilde çalışma yürütülüyor. (DHA)

Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-17 13:59:00



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