Depremzede çocuklara özel çadırda, oyun ve etkinlikler düzenleniyor



Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta depremde evleri yıkılan ve ağır hasar görenler çadır kentlere yerleştirilirken, bir çadır ise çocuklara ayrıldı. Oyuncaklarla donatılan çadırda uzmanlar tarafından oyun ve etkinliklerle çocukların yaşadığı korku ve travmayı atlatmaları sağlanmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında çalışmalar devam ederken, depremden sağ kurtulan kişiler ise kurulan çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu deprem sonrası, çadır kente dönüştürüldü. Evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedelerin bir bölümü bu çadır kente yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çadır ise oyun alanına çevrildi. Çadırın içerisi oyuncaklarla dolduruldu. Bakanlığın psikososyal destek ekibi tarafından drama, müzik, hikaye okuma çalışmaları ve oyun terapisi yöntemleriyle çocukların yaşadıkları depremin korkusunu ve travması atlatılmaya çalışılıyor.

Düzce İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerine destek oluyoruz. Biz Düzce'den geldik. Depremzede kardeşlerimize manevi destek olmak için çadırları ziyaret ediyoruz. Burada çocuklarımızla beraberiz. Düzce'de görev yapan hocalarımız burada çocuklarla vakit geçiriyorlar. Bu şekilde burada kardeşlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim afetlerden korusun. Burada çeşitli etkinlikler yapılıyor. Alanında eğitim almış, 4-6 yaş Kuran kurslarında görev yapan hocalarımız çocuklarla oyunlar oynuyorlar. Depremin acılarını unutturmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-17 14:34:55



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