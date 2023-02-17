Deprem bölgesinde vatandaşlar, cuma namazı için çadır mescitler ve çevresinde saf tuttu



Feyat ERDEMİROrhan AŞAN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DEPREMLERNİ büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş´ta vatandaşlar, cuma namazı için mescit olarak kullanılan çadır ve çevresinde saf tuttu. Yüzlerce kişi, depremde ölen ve yaralananlar için dua etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem, binlerce binayı yerle bir ederken, kentin çeşitli noktalarında bulanan camilere de büyük zarar verdi. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler için de camilerin yakınına çadır mescitler kuruldu. İlk cumayı dışarda kılan vatandaşlar, çadır mescitlerin kurulması ile ikinci cuma namazını ise bu mekanlarda kıldı.

Milli İrade Meydanı'nda mescit olarak kurulan çadır ve çevresinde de cuma namazı için vatandaşlar saf tuttu. Cemaate namazı, Trabzon Başakdüzü ilçe Müftüsü İhsan Öz kıldırdı. İhsan Öz, cuma hutbesinde fahiş fiyatlarla satış yapan esnafa uyarılarda bulunarak birlik beraberlik vurgusu yaptı. Öz, "Deprem bölgelerinin yanında illerimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkanlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım" ifadeleri yer aldı. Namazda ayrıca deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananlar için Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN

2023-02-17 15:07:23



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