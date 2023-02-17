Depremde harabeye dönen mahalle dron ile havadan görüntülendi



Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde depremde büyük zarar gören Kümbet Mahallesi, dron ile havadan görüntülendi. Enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı mahallede çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan´da çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan birçok kişi de yaşamını yitirdi. İlçede en çok zarar gören noktalardan Kümbet Mahallesi, dron kamerasıyla havadan yakalandı. Görüntülerde, mahalledeki çok sayıda binanın yıkıldığı görüldü. Depremin 12'nci gününde ilçede kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Arama yapılan enkazda çalışma tamamlandıktan sonra sprey boya ile 'Boş', ağır hasarlı binalara ise, 'Hasarlı' yazısı yazılarak, uyarı yapılıyor.

Enkaz kaldırma faaliyetleri ise devam diyor. İş makinelerince kamyonlara doldurulan enkaz, güvenli alanlara götürülerek boşaltılıyor.

'17 BİN 703 HEMŞEHRİMİZ TAHLİYE EDİLMİŞTİR'

Diğer yandan, ilçedeki son gelişmelerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı tarafından sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizin farklı noktalarında 2 bin 657 çadır kurulmuş olup, bu çadırlardan bin 877'sinde şu an itibariyle 7 bin 168 vatandaşımız bulunmaktadır. İlçemizde 342 enkazda yürütülen ve tamamlanan arama-kurtarma çalışmalarında bin 812 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır. İlçemizde ikamet eden 17 bin 703 hemşehrimiz, depremin ardından jandarma ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Kayseri ve İzmir'e tahliye edilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-02-17 15:20:46



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