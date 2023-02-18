Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAHRAMANMARAŞ-  FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ KUYUMCULAR KÖYÜ'NDE DEPREMDEN SONRA 3 EV KALDI

DHA

KAHRAMANMARAŞ-  FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 55 HANELİ KUYUMCULAR KÖYÜ'NDE DEPREMDEN SONRA 3 EV KALDI


Gökçe KARAKÖSE, Güven USTA, Ersan SAN / TÜRKOĞLU-KUYUMCULAR(Kahramanmaraş) DHA) FAY hattı üzerine kurulu Kahramanmaraş'taki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu. Var olan 55 evden yalnızca 3'ünün ağır hasarlı olarak kaldığı köyde yaşayan Aytaç Nergis, "Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Son bir buçuk iki yıldan beri ufak tefek depremler oluyordu ama böyle bir şeyi biz beklemiyorduk "dedi.  
Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki Kuyumcular Köyü, yaraların sarılmaya çalışılıp, yaşam mücadelesinin devam ettiği yerlerden biri. Fay hattı üzerinde kurulu bu köyden geriye yalnızca enkaz kaldı. 55 evden yalnızca 3 tanesinin ayakta kaldığı, onların da ağır hasarlı olduğu köyde can kaybı 5.  Depremin şiddetiyle, evlerin birçoğu yaklaşık 10 metre aşağı kaymış durumda. Köyde yaşanan en büyük sıkıntı ise şebeke suyunun akmaması.   Deprem günü yaşananları anlatan köy sakinlerinden 50 yaşındaki Aytaç Nergis, "Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Fay hattında olduğumuzu büyüklerimiz söyledi bize ama ya insanoğlunun karakterinde var. Pek umursamadım. Ben umursamadım, yalan söylemeyeyim" diye konuştu.  KÜÇÜK KIYAMET BURADAYDI 
Çocukluğundan beri bu köyde yaşayan Aytaç Nergis, "Küçük kıyamet diyorlarsa, o buradaydı. Hiç durmayan bir sarsıntı... Eşimi nasıl koruyacağım, çocuğumu nasıl koruyacağım. O anki tek düşüncem oydu. Evlerimizin çoğu iki katlı. Yıkılan evlerden yalnızca 1 ya da 2 tanesi tek katlıydı. Şuan zeminle aynı seviyede, sadece çatılar kaldı. Bütün evler yerin altında gibi" ifadelerini kullandı.  FAY HATTINDA OLDUĞUNU UMURSAMADIM 
Nergis, "Fay hattında olduğumuzu büyüklerimiz söyledi bize ama ya insanoğlunun karakterinde var. Pek umursamadım. Ben umursamadım, yalan söylemeyeyim. Son bir buçuk iki yıldan beri ufak tefek depremler oluyordu ama böyle bir şeyi biz beklemiyorduk. Ev adedi 55'ti, 3 tanesi birazcık ayakta duruyor ama onlar da ağır hasarlı. Dıştan bir görünüş yok ama içinden çatlakları görebiliyorsunuz. Sıkıntı şu, bu köyde yaşayabilecek miyiz? Bu olaydan sonra ne yapacağız, ne edeceğiz açıkçası bizler de daha bilmiyoruz. Şu an çadırlarda kalıyoruz. Görünen o ki bir süre daha çadırlarda kalacağız. Bu işlerin yapılması, enkazların kaldırılması, yaralarımızın sarılması lazım. Sonrasında ne yapacağımıza karar vermek zorundayız" dedi.  TUVALET, BANYO, YAKACAK...  
İhtiyaçlarını da anlatan Nergis, "Köy içinde vefat eden sayısı 5. Enkaz altından çıkardığımız yaralı sayısı 3. Yaralılarımızı kendi imkanlarımızla çıkardık. Vefat edenleri, çıkartamadıklarımızı AFAD gelip çıkardı. Tuvalet ve banyo sorunu giderek artmaya başladı. Yakacak sorunu var. Bir ara eksi 8'i gördüğümü hatırlıyorum" diye konuştu.  
Çocuğunun korkusunu da paylaşan Nergis, "Depremden sonra burada kalacak yerimiz olmadığı için kayınbabamlara gönderdim. Biz ayrılamıyorduk çünkü hem hayvanlar vardı hem yardım etmemiz gereken insanlar vardı. 4'üncü gün sonunda annem babam beni sevmiyor mu diye sormuş. Beni bırakıp gittiler demiş. Ondan sonra yanımdan ayrılmıyor işte, şimdi geri getirdim" ifadelerini kullandı.  Görüntü Dökümü: Kuyumcular Köyü (Havadan Görüntülerle)
Yıkılan evlerden görüntüler
Muhabir anonsu (Gökçe Karaköse)
Yıkılan evlerden görüntüler
Muhabir anonsu (Gökçe Karaköse)
Aytaç Nergis röportajı
Aytaç Nergis ve oğlundan detaylar
Yıkılan evlerden görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez
2023-02-18 10:13:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular Köyü'nde depremden sonra 3 ev kaldı
YEREL HABERLER Fay hattı üzerindeki 55 haneli Kuyumcular Köyü'nde ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ...
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 7 müteahhit tutuklandı.
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da çadır kenti ziyaret etti
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da ...
(Görüntülü) DEPREMDE HARABEYE DÖNEN MAHALLE DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HARABEYE DÖNEN MAHALLE DRON İLE ...
Esnaf, hayırsever ve mühendislerin iş birliğiyle depremzedelere ekmek arası döner dağıtıldı
YEREL HABERLER Esnaf, hayırsever ve mühendislerin iş birliğiyle ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elbistan'da ...
(Görüntülü) EBRAR SİTESİ&#039;NİN ENKAZINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALAR DURDURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) EBRAR SİTESİ'NİN ENKAZINDA ARAMA ...
Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; kurtarma anları kamerada (3)
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; ...
Depremde anne- babası ölen 2 yaşındaki Suriyeli kıza akrabası sahip çıktı
YEREL HABERLER Depremde anne- babası ölen 2 yaşındaki Suriyeli kıza ...
Depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi ...
Depremde harabeye dönen mahalle dron ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Depremde harabeye dönen mahalle dron ile havadan ...
(Görüntülü) ANNE VE BABASI ÖLEN 2 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA AKRABASI SAHİP ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANNE VE BABASI ÖLEN 2 YAŞINDAKİ KIZ ...
Deprem bölgesinde vatandaşlar, cuma namazı için çadır mescitler ve çevresinde saf tuttu
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde vatandaşlar, cuma namazı için çadır ...
(Görüntülü) DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ÖZEL ÇADIRDA, OYUN VE ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ÖZEL ÇADIRDA, OYUN ...
(Görüntülü) DEPREMZEDELER CUMA VE GIYABİ CENAZE NAMAZINI ÇADIR KENTTE KILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDELER CUMA VE GIYABİ CENAZE ...
Depremzede çocuklara özel çadırda, oyun ve etkinlikler düzenleniyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara özel çadırda, oyun ve ...
Kahramanmaraş'ta depremde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde vefat edenler için gıyabi ...
(Görüntülü) ÖLÜM SİTESİ EBRAR ENKAZINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖLÜM SİTESİ EBRAR ENKAZINDA ÇALIŞMALAR ...
Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; kurtarma anları kamerada (2)
YEREL HABERLER Ebrar Sitesi´nin enkazından 22 kişiyi sağ çıkardılar; ...
(Görüntülü) DEPREMZEDELER CUMA NAMAZINI ÇADIR KENTTE KILDI, CEMAAT NAMAZ KILINAN ÇADIRDAN DIŞARI TAŞTI-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDELER CUMA NAMAZINI ÇADIR KENTTE ...
Kardeş ülke Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta çadır kent kurdu
YEREL HABERLER Kardeş ülke Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta çadır kent ...
Depremin 258'inci saatinde kurtarılan kadını enkazda fark eden operatör, o anları anlattı
YEREL HABERLER Depremin 258'inci saatinde kurtarılan kadını enkazda ...
Ek fotoğraflar // Kahramanmaraş'ın en zirvedeki dağ köyünde 130 evden 20 ev kaldı
YEREL HABERLER Ek fotoğraflar // Kahramanmaraş'ın en zirvedeki dağ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.