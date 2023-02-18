Babalarını depremde kalp krizinden kaybeden aile, traktör römorkunu eve dönüştürdü



Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, deprem sırasında kalp krizinden yaşamını yitiren 11 çocuk babası Cuma Savrak'ın (72) ailesi, evleri hasar gördüğü için traktör römorkunun üzerine branda çekip soba kurarak burada yaşamaya başladı. 3 çocuk babası Adem Savrak (41), "Römorkta 15-20 kişi kaldığımız oluyor. Bizler dışarıda ateş yakıp idare edebiliriz ama çocuklar edemez. Onları depremden değil de soğuktan öldüreceğiz. Römorka ancak oturarak sığabiliyoruz. Bizler için değil, küçük çocuklar ve kadınlar için bir konteyner olursa çok iyi olur" dedi.

Elbistan ilçesinde 6 Şubat´ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde evli 11 çocuk babası Cuma Savrak, kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Savrak, kurtarılamadı. Babalarını toprağa veren aile, evlerinin hasar görmesi nedeniyle Akbayır Mahallesi´ne geldi. Aile, traktör römorkunu brandalar ile kapatarak barınağa dönüştürdü. Römorka soba yerleştiren aile, soğuk havalarda depremden korunmaya çalışıyor. AFAD tarafından da bir çadır verilen aile, kalabalık olduğu için hem çadırda hem de traktör römorkunda kalıyor. Aile, traktör römorklarından birini de erzak deposu olarak kullanıyor.

Yaşadıklarını anlatan 3 çocuk babası Adem Savrak, "7.6 büyüklüğündeki depreme yolda yakalandık. Eşim hamile olduğu için hastaneye götürüyordum. Deprem arabayı biri tutup sallıyormuş gibiydi. Aracı durdurup babamı aradım. Babam, 'Yetiş oğlum, deprem oldu' dedi. Tekrar eve döndüm. Eve geldiğimde babam kalp krizi geçiriyordu. Eşimi bırakıp, babamı hastaneye götürdüm. Her taraf berbattı. Hastaneye nasıl gittiğimi bilmiyorum. Babam deprem sonrasında yıkılan yerleri görmeye dayanamadı. Kalbi zayıf geldi" diye konuştu.

`RÖMORKTA 15-20 KİŞİ KALDIĞIMIZ OLUYOR´

Babasını toprağa verdikten sonra traktör römorkunda yaşamaya başladıklarını belirten Savrak, "Römorkta 15-20 kişi kaldığımız oluyor. Bizler dışarıda ateş yakıp idare edebiliriz ama çocuklar edemez. Onları depremden değil de soğuktan öldüreceğiz. Römorka ancak oturarak sığabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Burada çok güzel bir dayanışma var. Bizler için değil, küçük çocuklar ve kadınlar için bir konteyner olursa çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

'BABAM DEPREMDEN ÇOK ETKİLENDİ'

4 çocuk babası Fatih Savrak (39) ise "Öğlen deprem olduğunu anlayınca uyandım. Çok şiddetliydi. Böyle bir şey yok. Ev başımıza yıkılacak zannettim. Evin duvarları çatladı ama yıkılmadı. Dışarı çıktık. Ağabeyimle babamın evine geldik. Deprem sırasında babam kalp krizi geçirdi. Ağabeyim onu hastaneye götürdü. Babam depremden çok etkilendi. Duvarlardan topraklar dökülmeye başlayınca kalp krizi geçirmiş. Kendisi kalp ameliyatı olmuştu. Babam, 11 çocuğun babasıydı. Onu kaybettik" dedi.

'GECELERİ ÇOK SOĞUK OLUYOR'

Traktör römorkunda 8 aile kaldıklarını belirten Savrak, "Konteynır henüz gelmedi. Milletimiz sağ olsun. Yardımlar sürekli geliyor. İmkanlarımız doğrultusunda gidip alıyoruz. Çocuklarımıza yeterince giysi geldi. Evlerimiz berbat halde. Traktör römorkuna ayaklarımızı uzatmadan oturabiliyoruz. Kendimizi soğuktan korumak amacıyla içinde durabiliyoruz. Geceleri çok soğuk oluyor. Konteyner verilirse iyi olur. Zaman ilerledikçe yavaş yavaş isteklerimiz olacaktır. Her şey zamana bağlı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU

2023-02-18 10:44:59



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