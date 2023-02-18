Enkazdan çıkan kediye jandarma şefkati

Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde enkazda yaralandığı için tedavisi yapılan kedinin bandajını yenileyen jandarma, yiyecek ve su verdi. Jandarma, kediyi yıkılan binadan kurtulan kişiye teslim etti.
Kahramanmaraş´ta, depremde en çok etkilenen yerlerin başında gelen Trabzon Bulvarı´nda çok sayıda bina yıkıldı. Bulvardaki bina enkazından yaralı çıkarılan ve tedavisi yapılan kedinin, açlık ve susuzluktan bitkin olduğu görüldü. Bornova 2´nci Jandarma Tugay Komutanlığı'nda görevli jandarmalar, bir ayağı kırık olan ve kuyruğundan yaralanan kedinin bandajlarını yeniledi. Jandarma, kediyi soba başında kucağına alarak karnını doyurup, ısınması için battaniyeye sardı. Kedi, bir süre sonra jandarmanın kucağında uyudu. Jandarma, daha sonra kediyi yıkılan binadan kurtulan kişiye teslim etti. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK
2023-02-18 11:58:10
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