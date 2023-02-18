Depremzede aile, soba kurdukları minibüste kalıyor



Feyat ERDEMİROrhan AŞAN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Yahya Kemal Mahallesi'nde 1 torun ve 7 çocuk sahibi Mustafa Ay (48), ailesini deprem korkusundan ve soğuktan korumak için minibüsünün içine soba kurdu. Ay, 10 kişi minibüste kaldıklarını söyledi.

Büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta aileler, kurulan çadır kentlere yerleştirilirken, yaşadığı evin çevresinden ayrılmak istemeyen bazı depremzedeler ise zor günleri atlatmak için farklı yöntemlere başvuruyor. 1 torunu ve 7 çocuğu olan Mustafa Ay, taşımacılık ve ticaret yaptığı 46 AFY 765 plakalı minibüsünü yaşam alanına dönüştürdü. Ay, ailesini deprem korkusundan ve soğuktan korumak için minibüsünün içine odun sobası kurdu.

Mustafa Ay, Yahya Kemal Mahallesi'nde oturdukları evlerinin hasar gördüğünü belirterek, depremin ilk gününden itibaren minibüsü ev gibi kullanmaya başladıklarını anlattı. Minibüse kurdukları soba sayesinde ısınma sorununu giderdiklerini belirten Ay, "Depremin ilk günü çadır bulamadık. Benim de aklıma böyle bir çözüm geldi. 13 gündür torunum ve 7 çocuğumla minibüste yatıyoruz. Bu sayede deprem korkusundan ve ısınma sorunundan kurtulduk. Allah böyle afetler bir daha yaşatmasın, hepimizi korusun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN

2023-02-18 14:44:45



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