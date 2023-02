Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı

Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KIRGIZİSTAN tarafından Kahramanmaraş´ta kurulan çadırlara depremzedeler yerleşmeye başladı. Ailesiyle birlikte çadıra yerleşen Ali Güler, "Güvenli ve temiz bir ortam. Çadırlarımızın içi sıcak" dedi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş Millet Bahçesi´nde depremzedelerin barınması için 120 çadır kurdu. Kırgızistan çadırları yağmur, kar ve güneşten etkilenmiyor. 4 kişilik bir ailenin rahatça barınabilecekleri çadırlarda istenildiği takdirde 15 kişi kalabiliyor. Çadırların üst kapakları açıldığında içerisine güneş de giriyor. AFAD'a yapılan başvuru sonrasında depremzedelere çadırlar tahsis ediliyor. Şu ana kadar 2 depremzede aile çadırlara yerleşti. Çadırlardan birine ailesiyle yerleşen Durdu Ayoğlu görevli bir Kırgızistan askerine sarılarak teşekkür etti.

KAR VE SU GEÇİRMİYOR

Kırgızistan Afet Bakanlığı yetkilisi Nurlan Şaripov, çadırları Türkiye için özel tasarlandığını belirterek, "En üstü kar ve su geçirmeyecek kalın branda şeklinde örtü yapıldı. Ortada polietilen bir kaplama ve son katmanda sıcak tutması için kalın keçe ve pamuk örtü bulunuyor. Ayrıca alt tabana da tahta kaplama yapılıyor. Güneşli havalarda da en üst çadır kapağı açılıyor ve çadırın içerisine güneş giriyor. Talep olduğu takdirde de çadır sayısını arttırabiliriz. 27 metrekare, 4 kişilik bir aile çok rahat kalabilir ve 15 kişiye kadar da insan çadırımızda kalabilir" dedi.

`ELEKTRİĞİMİZ, YİYECEĞİMİZ HER ŞEY VAR´

Depremzede Durdu Ayoğlu, "Depremden çok korkup buralara geldik. Kırgızistan'dan gelen arkadaşlar sağ olsun çadır yapmışlar. Her şey çok güzel. Elektriğimiz, yiyeceğimiz her şey var. Her şey harika. Allah binlerce kez razı olsun" diye konuştu.

Depremzede Ali Güler de "İlk defa biz geldik 2 aile olarak. Devamı da gelecek. Şu anda hizmet çok iyi. Ortam temiz. Güvenli ve temiz bir ortam. Çadırlarımızın içi sıcak" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

