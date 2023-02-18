Depremzedeler, Kırgız çadırlarına yerleşmeye başladı (2)

SAHRA HASTANESİ KURDULAR
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'nca Kahramanmaraş Millet Bahçesi'nin içinde sahra hastanesi kuruldu. 17 yatağın bulunduğu sahra hastanesinde, 7 Kırgız doktor görev yapıyor. Genel cerrah Kayım Kudayberdiev, "17 tane yatağımız var. Gece gündüz hastalara hizmet veriyoruz. Lokal ameliyatlar da yapabiliriz. 4 gündür burada çalışıyoruz. Günde 15-20 tane hastaya bakıyoruz. Şu sıralar çok yoğun değil ama gelenlere yardım ediyoruz. 7 doktor var. Genel cerrah, beyin cerrahı, travmatoloji, anestezi doktorlarımız var. Ekip olarak çalışıyoruz" dedi.
Sahra hastanesine gelen depremzede Meryem Bozkurt, "Depremde evimiz yıkıldı. Canımızı zor kurtardık. Allah razı olsun herkesten. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Ben böbrek hastasıyım. Şekerim var, tansiyonum var. Burada muayene olduk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK
2023-02-18 15:32:35
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