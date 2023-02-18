Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem



Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili Kahramanmaraş'ta bulunan Kriz Merkezi'ne yıkımla ilgili bir ihbar gelmediği öğrenildi. Manisa Akhisar'dan çalışmalar için gönüllü olarak gelen Tarık Mermer, "Çok hafif bir sarsıntı hissettik. Gönüllü olarak geldim. Sahada aktif şekilde çalışıyoruz. Sarsıntı olduğunda aslında biz sahada çalıştığımız için çok fazla bir şey hissetmiyoruz. Bu durumlara alıştık. Hafif sallama oldu. Yıkım olmadı" dedi.

Depremi hafif şekilde hissettiğini söyleyen Uğur Balcı ise "Ben makinenin üzerindeydim. Hafif şekilde hissettik. Kapalı alanda değildik o yüzden panik yapmadık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Göksun Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-18 23:42:56



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