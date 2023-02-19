Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili Kahramanmaraş'ta bulunan Kriz Merkezi'ne yıkımla ilgili bir ihbar gelmediği öğrenildi. Manisa Akhisar'dan çalışmalar için gönüllü olarak gelen Tarık Mermer, "Çok hafif bir sarsıntı hissettik. Gönüllü olarak geldim. Sahada aktif şekilde çalışıyoruz. Sarsıntı olduğunda aslında biz sahada çalıştığımız için çok fazla bir şey hissetmiyoruz. Bu durumlara alıştık. Hafif sallama oldu. Yıkım olmadı" dedi.Depremi hafif şekilde hissettiğini söyleyen Uğur Balcı ise "Ben makinenin üzerindeydim. Hafif şekilde hissettik. Kapalı alanda değildik o yüzden panik yapmadık" diye konuştu. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Tarık Mermer röp
-Uğur Balcı röp
-Muhabir Anonsu (Ergün AYAZ)Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) DHA-Gündem Türkiye-Kahramanmaraş / Göksun Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK
2023-02-18 23:45:25
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.