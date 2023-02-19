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İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 924 kişi hayatını kaybetti

DHA

İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da 924 kişi hayatını kaybetti


Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Tamamen çökmüş durumda olan 300 binamızın başsavcılıkça kodlama işlemleri bitirildi. 20'nin üzerinde bina enkazı tamamen kaldırıldı. Elbistan'da deprem nedeniyle 924 kişi vefat ederken, 1825 kişi kurtarıldı. Hastanemiz tamamen normale döndü" dedi.
Elbistan'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ilçedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Vali Aydoğdu, "Depremin ilk olduğu günden itibaren Samsun ve Edirne valilerimiz ile birlikte buradaydık. Edirne valimiz Hatay'a gitti. Şu anda ilk güne nazaran işler, rayına oturmaya başladı. 3 gündür enkaz kaldırma çalışmalarımız sürüyor. Tamamen çökmüş durumda olan 300 binamızın başsavcılıkça kodlama işlemleri bitirildi. 20'nin üzerinde bina enkazı tamamen kaldırıldı. Bir taraftan enkazlar kaldırılırken diğer taraftan da binaların ağır, orta ve az hasarlı durumları tespit ediliyor. Yıkılması gereken binaların tespitleri yapılıyor. Depolarımıza gıdalar istif ediliyor. Köylerimizdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Altyapı hizmetleri devam ediyor. Doğalgaz hariç elektrik ve su, Elbistan'ın yüzde 90'ında bulunuyor. Çadırlar ile birlikte konteyner kentlerin altyapıları yapılıyor. Konteyner kentlerin altyapıları bitti. Bu süre içinde 2 binin üzerinde konteynerı da hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.
'ŞU ANDA ALANDA 4 BİN 600 KİŞİLİK EKİP VAR'
Bölgede çok sayıda ekibin görev yaptığını belirten Vali Aydoğdu, "Normale dönmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Fırınlarımızı, marketlerimizi, lokantalarımızı ve bakkallarımızı açmaya başladık. Burada hayatı normalleştirirsek, insanlar acıları ile yaşamaya başlarlarsa; Elbistan'da normal bir seyir ortaya çıkacak. Şu anda alanda 4 bin 600 kişilik bir ekip var. Bu ekip altyapı, elektrik, doğal gaz işlerini hallediyor. Bir taraftan da DASK ile birlikte sigortalı binalarımızı tespit ediyoruz. 2 konteynerda halkla iletişim birimleri kurduk. Vatandaşların merak ettikleri konularla ilgili bilgi veriyoruz. Hızlı bir şekilde Elbistan'daki vatandaşlarımızın yaralarını sararak bu şehri inşa etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
'ELBİSTAN İLÇESİNDE 1825 KİŞİ KURTARILDI'
Depremde hayatını kaybeden ve yaralananların sayısını da veren Vali Aydoğdu, "Enkaz kaldırma çalışmalarında hayatını kaybeden herhangi birine rastlanmadı; umarım çıkmaz. Elbistan'da deprem nedeniyle 924 kişi vefat ederken, 1825 kişi kurtarıldı. Hastanemiz tamamen normale döndü. Hastanemizde yaklaşık 500 vatandaşımız kalıyordu. Onları da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yurtlarına ve kapalı spor salonlarına yerleştirdik. Elbistan'da gıda yardımı gitmeyen, sokakta kalan hiçbir vatandaşımız yok. Eksiklerimiz olabilir. Bunları hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-19 09:14:33

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