Kahramanmaraş'ta enkaz alanları ilaçlandı

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Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta enkaz alanları ile toplu kullanılan bölgeler, bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bulaşıcı hastalık riskine karşı Kahramanmaraş Belediyesi İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki enkaz alanlarını tek tek dolaşıp, ilaçlama yaptı. Kente yardım amacıyla gelen belediyeler ise kent merkezindeki yaşam alanları ile çöp kutularını ilaçladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-19 15:36:52



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