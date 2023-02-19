Tarihi Maraş Çarşısı'ndaki 495 dükkan kapalı



Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Maraş Çarşısı'ndaki 495 dükkan, yaşanan depremler nedeniyle kapalı.

Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan tarihi Maraş Çarşısı da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı. Bazı dükkanlarda çatlaklar oluştu, bazılarında ürünler yerle bir oldu. Çoğu esnaf ise ya hayatını kaybetti ya da şehri terk etti. Böylece tarihi çarşı, kapanmak zorunda kaldı.

'YARISI ÖLDÜ YARISI ŞEHRİ TERK ETTİ'

Depremlerde çok sayıda esnafın yaşamlarını yitirdiğini söyleyen Erol Çapari, "Bütün esnaf kapattık. Yarısı öldü, yarısı şehri terk etti. Şu anda şehrimiz bomboş. İnşallah şehrimizi tekrar kuracağız. Buralar, normalde tıklım tıklımdı. Burası kalabalık bir çarşıydı. Şu anda hep kapalı. Vefat eden esnafımız var. Hayat mücadelesi veren esnafımız var" dedi.

'ŞİMDİ TÜM DÜKKANLAR KAPALI'

Muhammer Çil de şunları söyledi:

"Normal zamanlarda olsa buralar tıklım tıklım olurdu. İnsanlar, yürüyecek yer bulamazdı. Ama deprem nedeniyle kapalı dükkanlar. İnşallah burası eski haline döner. Hafta sonu çok kalabalık olurdu. En kalabalık olan yer, burasıydı. Kahramanmaraş'ı ziyaret eden herkes buraya uğrardı. Kapalı olduğu için kimse yok. Yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret edeceği yerlerden birisi burasıydı. Şimdi tüm dükkanlar kapalı." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-19 16:22:47



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