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Kahramanmaraş´ta acil yıkım kararı alınan binalarda kontrollü yıkım başladı

DHA

Kahramanmaraş´ta acil yıkım kararı alınan binalarda kontrollü yıkım başladı


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana depremlerde 2 bin 500 kadar binanın yıkıldığı tespit edilirken, 10 bin 174 binanın ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince 2 bin 412 binada acil yıkım kararı alınırken, tehlikeli görülen binalarda yıkım başladı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem, kentte yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, depremlerde 12 bin 458 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar ise bin 250 binanın deprem nedeniyle yıkıldığı belirlendi. İlçelerle birlikte yıkılan bina sayısı ise 2 bin 500´ü aştığı tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan incelemelerin ardından 10 bin 174 ağır hasarlı binanın yanı sıra 2 bin 412 bina için yıkılma ya da devrilme tehlikesi nedeniyle `acil yıkım kararı´ alındı. Ayrıca depremin ardından Kahramanmaraş´tan 80 bin kişinin farklı şehirlere tahliye edildiği kaydedildi.
KONTROLLÜ YIKIM 
Kentteki 10 farklı noktada arama-kurtarma çalışmaları ve depremde yerle bir olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Depremde büyük zarar gören ve hakkında `acil yıkım kararı´ alınan binalarda ise kontrollü yıkım işlemi başladı. Bu kapsamda Onikişubat ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi´nde 4´er katlı 2 binanın bulunduğu yol trafiğe kapandı. Çevresine güvenlik şeridi çekilen 2 bina iş makineleri ile yıkılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-20 11:54:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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