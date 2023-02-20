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Kayınpederi depremde hayatını kaybedince aza damat, muhtar oldu

DHA

Kayınpederi depremde hayatını kaybedince aza damat, muhtar oldu


Olcay DÜZGÜNFurkan KAVUKLU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesi Ericek Mahallesi muhtarı Mehmet Gül (61), Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti. Muhtar azası olan damadı Lütfi Kaya (48), Gül'ün ölümü üzerine Kaymakamlık tarafından muhtar olarak görevlendirildi.
Elbistan ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'ndeki çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan bazı kişiler hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Mahalle muhtarı Mehmet Gül de depremde yaşamını yitirdi.
Mehmet Gül'ün ölümü sonrası muhtar azası olan damadı Lütfi Kaya, Kaymakamlık tarafından muhtar olarak görevlendirildi. Kaya, mahallelerinde hayatın normale dönmesi için bölgeye gelen ekiplerle birlikte çalışma yürütüyor.
'HER ŞEY 10 SANİYEDE OLDU'
Deprem sırasında yaşadıklarını anlatan Lütfi Kaya, "Kayınpederim Mehmet Gül, mahallemizin muhtarıydı. Kendisi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Kaymakamlık beni çağırdı. Muhtarlık yetkisini bana verdi. Her şey 10 saniye içinde oldu, bitti. Herkese yardımcı olmaya çalıştık. Göçük altındaki insanlar bağırıyordu. İnsanları ve hayvanları yetkililerin yardımıyla çıkardık. Şu anda temizlik yapılıyor. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Gıda ve içme suyuyla elektriğimizin yüzde 50'si geldi. İçme suyu şebekesi henüz gelmedi. Mahallemizde yaşayan 86 kişi deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Toplamda ise başka yerlerde de yaşayanlarla birlikte Ericekli 140'ın üzerinde insan öldü. Burada yaklaşık 200 bina da hasar gördü. Yetkililer insanları çadırlara yerleştirdi. Herkes çadırında oturuyor ama çadırlar yetersiz kalıyor. Akşamları hava sıcaklığı eksi derecelere düşüyor. Bize konteyner gerekiyor. Deprem nedeniyle dışarıda kalan hayvanlara çadır gerekli" diye konuştu.
'ÇOK İYİ BİR İNSANDI'
Hüzünlü olduğunu söyleyen Kaya, "Kayınpederim çok iyi bir insandı. Bu köy için büyük fedakarlıklar yaptı. Allah rahmet eylesin. Biz de şu an elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve Türk milletinden Allah razı olsun. Şu an hayvan yemlerinde eksiğimiz var. Temizlik malzemelerine ihtiyacımız var. Buraya seyyar tuvaletler gerekli" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Göksun Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-20 11:58:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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