Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan'ın kurduğu sahra hastanesinde depremzedeler tedavi ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan'ın kurduğu sahra hastanesinde depremzedeler tedavi ediliyor

DHA

Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan'ın kurduğu sahra hastanesinde depremzedeler tedavi ediliyor


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından kente ilk sahra hastanesini kuran Azerbaycan ekibi, şu ana kadar binden fazla depremzedeyi tedavi etti. 11'i hekim, 24 personel ile hastanede görev aldıklarını belirten Binbaşı Dr. Nigar Panahova, "Bize ne zaman 'git' derseniz; o zaman gideriz. Azerbaycan halkı olarak hep Türk halkının yanındayız" dedi.
Türkiye'yi sarsan depremin ardından ilk yardımı gönderen ülkelerden biri olan Azerbaycan, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu yakınında sahra hastanesi kurdu. 11'i hekim 24 personel ile görev yapan Azerbaycan ekibi, şu ana kadar binden fazla depremzedeyi tedavi etti.
'AYIN 9'UNDA FAALİYETİMİZ BAŞLADI'
Binbaşı Dr. Nigar Panahova, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı ile Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi. Sahra hastanesinin 9 Şubat'ta faaliyete geçtiğini belirten Dr. Panahova, "Ayın 7'sinde buradaydık, 9'unda faaliyetimiz başladı. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'nca sahra hastanesini kurduk. Şu ana kadar binden fazla hastaya baktık. Bu hastalara travmatoloji, donma, kırık ve cerrahi müdahaleler yapıldı. Hastalar arasında enfeksiyon ve gastroenteroloji hastaları var. Hastanemizde acil odamız var; hasta ilk oraya geliyor. Travmatoloji ve reanimasyon bölümü, laboratuvarımız, müşahede odamız var. Şu anda sahra hastanesinde 11 doktor, 13 hemşireden oluşan 24 kişilik ekibimiz var. Hem tedavi hem de cerrahi için doktorlarımız var. Bu doktorlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.
'HEP YANINIZDAYIZ'
Dr. Nigar Panahova, hastanenin ihtiyaçlar doğrultusunda görevine devam edeceğini söyledi. Dr. Panahova, "Bize ne zaman 'git' derseniz; o zaman gideriz. Azerbaycan halkı olarak hep Türk halkının yanındayız. Acı gününüzde, kötü gününüzde, iyi gününüzde hep yanınızdayız. Geldiğimiz günden beri çok küçük ve kısa süreli depremler oluyor. Fakat yine de depremleri hissediyoruz. Hiç korkmadık, zaten korksaydık, burada olmazdık. Kardeş ülke. Hep diyoruz; bir millet, iki devlet. Hep Türk devletinin, Türk milletinin yanındayız. Omuz omuza. Azerbaycan halkı, çok duygusaldır. Her şeyi kendisine olmuş gibi kabul eder. Depremin ilk günü, ayın 6'sında çok üzüldük. Burada da bazı yakınları ölmüş hastalarımız geliyor. Onlara da çok üzülüyoruz. Sahra hastanesi dışında da gönüllü doktorlarımızla desteğimiz var" diye konuştu.
Hastaneye gelen depremzedeler ise Azerbaycan ekibine destekleri için teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-20 15:12:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)AZERBAYCAN, KURDUĞU SAHRA HASTANESİNDE DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARIYOR: BİZE GİT DENİLENE KADAR BURADAYIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)AZERBAYCAN, KURDUĞU SAHRA HASTANESİNDE ...
Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği 140 haneli Ördekdede Mahallesi enkaza döndü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği 140 haneli ...
(Görüntülü) BURDUR&#039;DA DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER DERSBAŞI YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURDUR'DA DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER ...
Hafriyat firması sahibi Kahramanmaraş'ta can kurtarmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Hafriyat firması sahibi Kahramanmaraş'ta can ...
Pazarcıklı "Kahveci Salman" işletmesinde 20 depremzedeyi ağırlıyor
YEREL HABERLER Pazarcıklı "Kahveci Salman" işletmesinde 20 ...
Kahramanmaraş'ta bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir kişinin silahla yaralanmasına ...
Elbistan'da depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Elbistan'da depremlerde ağır hasar gören binaların ...
Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraşlı 20 bin depremzedeye yemek hazırlıyor
YEREL HABERLER Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ACİL YIKIM KARARI ALINAN BİNALARDA KONTROLLÜ YIKIM BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ?TA ACİL YIKIM KARARI ALINAN ...
(Görüntülü) KAYINPEDERİ DEPREMDE HAYATINI KAYBEDİNCE AZA DAMAT, MUHTAR OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYINPEDERİ DEPREMDE HAYATINI KAYBEDİNCE ...
(Görüntülü) TELEFON REHBERİNDEKİ 100 KİŞİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TELEFON REHBERİNDEKİ 100 KİŞİ DEPREMDE ...
Kayınpederi depremde hayatını kaybedince aza damat, muhtar oldu
YEREL HABERLER Kayınpederi depremde hayatını kaybedince aza damat, ...
Kahramanmaraş´ta acil yıkım kararı alınan binalarda kontrollü yıkım başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta acil yıkım kararı alınan binalarda ...
(Görüntülü) CANLARI PAHASINA ENKAZA GİRİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) CANLARI PAHASINA ENKAZA GİRİYORLAR
Fransa'da yaşayan gurbetçilerin topladığı yardım malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştı
YEREL HABERLER Fransa'da yaşayan gurbetçilerin topladığı yardım ...
Pazarcık'ta çadır kentte kalan depremzedeler kendilerine yardım edenlere minnettar
YEREL HABERLER Pazarcık'ta çadır kentte kalan depremzedeler ...
Telefon rehberindeki 100 kişi depremde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Telefon rehberindeki 100 kişi depremde hayatını ...
Elbistan'da 4 bin 500 personel 895 araçla depremin izleri silinmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Elbistan'da 4 bin 500 personel 895 araçla depremin ...
Elbistan'da enkaz kaldırma çalışması; 1 gün önceden depremzedelere duyuruluyor
YEREL HABERLER Elbistan'da enkaz kaldırma çalışması; 1 gün önceden ...
Canları pahasına enkaza giriyorlar
YEREL HABERLER Canları pahasına enkaza giriyorlar
KAHRAMANMARAŞ-  CANLARI PAHASINA ENKAZA GİRİYORLAR
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ-  CANLARI PAHASINA ENKAZA GİRİYORLAR
Kahramanmaraş'ta 10 cadde ve sokakta enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 10 cadde ve sokakta enkaz kaldırma ...
Pazarcık'ta AFAD gönüllüleri depremzede çocuklara moral veriyor
YEREL HABERLER Pazarcık'ta AFAD gönüllüleri depremzede çocuklara ...
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye binasının yıkılmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
YEREL HABERLER Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye binasının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.