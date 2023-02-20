Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan'ın kurduğu sahra hastanesinde depremzedeler tedavi ediliyor



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından kente ilk sahra hastanesini kuran Azerbaycan ekibi, şu ana kadar binden fazla depremzedeyi tedavi etti. 11'i hekim, 24 personel ile hastanede görev aldıklarını belirten Binbaşı Dr. Nigar Panahova, "Bize ne zaman 'git' derseniz; o zaman gideriz. Azerbaycan halkı olarak hep Türk halkının yanındayız" dedi.

Türkiye'yi sarsan depremin ardından ilk yardımı gönderen ülkelerden biri olan Azerbaycan, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu yakınında sahra hastanesi kurdu. 11'i hekim 24 personel ile görev yapan Azerbaycan ekibi, şu ana kadar binden fazla depremzedeyi tedavi etti.

'AYIN 9'UNDA FAALİYETİMİZ BAŞLADI'

Binbaşı Dr. Nigar Panahova, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı ile Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi. Sahra hastanesinin 9 Şubat'ta faaliyete geçtiğini belirten Dr. Panahova, "Ayın 7'sinde buradaydık, 9'unda faaliyetimiz başladı. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'nca sahra hastanesini kurduk. Şu ana kadar binden fazla hastaya baktık. Bu hastalara travmatoloji, donma, kırık ve cerrahi müdahaleler yapıldı. Hastalar arasında enfeksiyon ve gastroenteroloji hastaları var. Hastanemizde acil odamız var; hasta ilk oraya geliyor. Travmatoloji ve reanimasyon bölümü, laboratuvarımız, müşahede odamız var. Şu anda sahra hastanesinde 11 doktor, 13 hemşireden oluşan 24 kişilik ekibimiz var. Hem tedavi hem de cerrahi için doktorlarımız var. Bu doktorlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.

'HEP YANINIZDAYIZ'

Dr. Nigar Panahova, hastanenin ihtiyaçlar doğrultusunda görevine devam edeceğini söyledi. Dr. Panahova, "Bize ne zaman 'git' derseniz; o zaman gideriz. Azerbaycan halkı olarak hep Türk halkının yanındayız. Acı gününüzde, kötü gününüzde, iyi gününüzde hep yanınızdayız. Geldiğimiz günden beri çok küçük ve kısa süreli depremler oluyor. Fakat yine de depremleri hissediyoruz. Hiç korkmadık, zaten korksaydık, burada olmazdık. Kardeş ülke. Hep diyoruz; bir millet, iki devlet. Hep Türk devletinin, Türk milletinin yanındayız. Omuz omuza. Azerbaycan halkı, çok duygusaldır. Her şeyi kendisine olmuş gibi kabul eder. Depremin ilk günü, ayın 6'sında çok üzüldük. Burada da bazı yakınları ölmüş hastalarımız geliyor. Onlara da çok üzülüyoruz. Sahra hastanesi dışında da gönüllü doktorlarımızla desteğimiz var" diye konuştu.

Hastaneye gelen depremzedeler ise Azerbaycan ekibine destekleri için teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-20 15:12:45



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