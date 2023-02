Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Hatay'da (3)

ERDOĞAN VE BAHÇELİ KAHRAMANMARAŞ'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesini ziyaretleri kapsamında Hatay'daki incelemelerinin ardından Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan makam otomobiliyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki konteyner kente geçti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

`BİNALARIN 3'TE 1'İ OTURULAMAZ HALE GELDİ´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki binaların 3'te 1'inin oturulamaz hale geldiğini ifade ederek, "Her 2 depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş hala yaralarını sarmaya devam ediyor. Milletimize ve sizlere bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Dünyada eşi benzeri görülmemiş deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş'taki arama kurtarma, yardım ve destek faaliyetlerinde 41 binden fazla görevlimiz, 3 bine yakın iş makinemiz mevcut. Barınma için kurulan çadırların sayısı 40 bini, konteynerlerin sayısı 3 bini, hayatını burada sürdüren insanların sayısı 300 bini buldu. Kamuya ait spor alanlarına, camilere, yurtlara, okullara ve diğer geçici barınma merkezlerine yerleştirilenlerin sayısı 58 bini geçti. Şehirde tespiti tamamlanan yerlerde 25 bin binadaki 91 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bir başka ifade ile Kahramanmaraş'ın yaklaşık 3'te 1'i oturulamaz hale geldi. Dolayısıyla az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı demeden, bizler bütün bu inşaatları sıfırdan ele almak suretiyle yeniden inşa ve ihya edecek, Kahramanmaraş'ı, Kahramanmaraş olarak bütün mağdur, mazlum depremzede kardeşlerimize inşallah teslim edeceğiz. Tabi burada alt yapısı kontrol edilerek güvenliği temin edilen yerlere şu anda elektrik doğalgaz ve su verilmeye başlandı." dedi.

'İHTİYAÇ HALİNDE 200 BİN KONTEYNERE YÜKSELTECEĞİZ'

Deprem bölgesinin tamamında 10 bin konteynerin kurulumunun tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 bin konteynerin kurulumu sürüyor. Bu rakamı 100 bine çıkartacak, ihtiyaç halinde de 200 bine kadar yükselteceğiz. Kahramanmaraş'ta da konteyner kurulacak alanlardaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kalıcı konutlar ile ilgili somut adımları atma aşamasına geldik. Kahramanmaraş'ta mart ayı içerisinde 45 bin 67 konutun temelini atarak inşallah inşasına başlıyoruz. Sadece mart ayı içerisinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz. Takip eden aylarda bu rakamı Maraş'la birlikte deprem bölgesinin tamamında ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye kadar çıkartacağız. İnşallah 1 yıla kadar tamamı gerçekleşecek olan bu inşa ve ihya hareketimizi, ben inanıyorum ki bundan önce geçirdiğimiz deprem afetlerinde nasıl gerçekleştirdiysek burada da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

`YENİ KONUTLAR 3 YA DA 4 KATI GEÇMEYECEK´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ ve kentsel dönüşüme karşı çıkan zihniyetin inatlarından vazgeçeceğine inandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yeni konutlarımız zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyecek şekilde güvenli yerlerde inşa edilecek. Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde de bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülük ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Ülkemizde yıllarca TOKİ ve kentsel dönüşüme karşı çıkan zihniyetin, bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum. Amacımız bu şehirleri adeta sıfırdan inşa ederek milletimizi bir daha böyle acısını yaşatmamaktır. Biraz önce Hatay'da deprem anından bugüne kadar, bölgeye ve depremzedelerimize yaptığımız çalışmaları detaylıca kamuoyu ile paylaştım. Depremzedelerimiz için gerek hane bazında, gerek birey bazında, gerek işletme bazında yaptığımız her yardım sizlerin hakkıdır. Mutlaka istifade etmelisiniz. Devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliği bunların hepsini karşılayabilecek güçtedir."

GERİ DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlılara önümüzdeki yılın bahar ayında kente geri dönmeye davet ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buradan tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Gelin `Kahramanmaraş için hemen şimdi´ diyerek hep birlikte bu şehre sahip çıkalım. Kalıcı konutuyla, çarşısıyla, sanayisi ve tarımıyla, her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin, her bir Maraşlı kardeşim, önümüzdeki yılın baharında kendi memleketindeki yeni hayatına başlamış olsun. Yani yeniden ayrıldığı evine, barkına, bağına dönsün. Depremin canımızı yaktığı canlarımızı aldığı doğrudur. Ama bu afet, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi asla parçalayamaz. Geleceğimize dair umutlarımızı asla elimizden alamaz. İnşallah da alamayacaktır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum."

Erdoğan, konuşmasının ardından alanda bulunanları depremde hayatını kaybedenler için `Fatiha´ okumaya davet etti.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Rahmete kavuşanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Yaralı kardeşlerimize hayırlı şifalar Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan Cenab-ı Allah'ın büyük lütfu ile bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza dönüşeceğiz. Tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun" dedi. (DHA)Engin ÖZMENErgün AYAZMurat KÜÇÜKCaner AKSU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

