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Kahramanmaraş´ta enkazdan kurtarılan 400 kedi ve köpek tedavi edildi

DHA

Kahramanmaraş´ta enkazdan kurtarılan 400 kedi ve köpek tedavi edildi


Engin ÖZMENCaner AKSU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta meydana gelen depremlerde, enkaz altında kalıp yaralanan 400 kadar kedi ve köpek, Büyükşehir Belediyesi´ne ait hayvan barınağında tedavi edildi. Enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra doğum yapan bir kedinin 3 yavrusunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun eşi Hamdiye Soylu tarafından sahiplenildiğini ifade eden veteriner teknikeri Sevgi Eser, "Biz de buna çok mutlu olduk, sevindik. Sütten kesilip belli bir seviyeye ulaştıktan sonra teslim edeceğiz" dedi.
Kahramanmaraş´ta meydana gelen 2 büyük depremde, kent genelinde 2 bin 500 bina yıkıldı, 10 binin üzerinde bina ise ağır hasar aldı, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Depremler insanlar kadar, hayvanları da etkiledi. Enkaz altından çıkarılan 400 kadar kedi ve köpek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi´ne ait hayvan barınağında tedaviye alındı. Büyükşehir ekiplerinin yanı sıra Türk Veteriner Hekimler Birliği organizasyonuyla Türkiye´nin farklı bölgelerinden gönüllü olarak gelen veterinerlerin tedavisini sağladığı kedi ve köpekler iyileştiğinde güvenli olabilecekleri başka şehirlere transfer ediliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi veterineri Yakup Bilal, depremin ilk gününden itibaren sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları Kocaeli Valisi koordinatörlüğünde hayvan barınağında yürüttüklerini söyledi. Türk Veterinerler Birliği aracılığı ile görevlendirilen veteriner hekimlerinde gönüllü olarak destek verdiğini ifade eden Bilal, "Türkiye´nin her yerinden veteriner kliniklerinden veteriner hekimlerimiz ellerinden geldiği kadarıyla ilaç, medikal malzeme, her şeylerini buraya gönderdi. AFAD il müdürlükleri, valilikler, sivil toplum kuruluşları buraya mama bağışında bulundu. Biz şu anda barınağımızı merkez üssü olarak belirledik. Kahramanmaraş´ın tüm ilçelerine buradan mama ve veteriner hekim desteği sağlıyoruz. Şu an barınağımızda sokak hayvanları ile ilgili il genelinde herhangi bir sorun görünmemekte. Ekiplerimiz sürekli sahada. Sürekli besleme noktalarına mama yardımı yapılmakta. Yaralı hayvanlarımızın tedavilerini hemen yapmaktayız" dedi.
BARINAKTA 400 HAYVANA BAKTIK
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi´nde depremde enkaz altında kalarak yaralanan 400 kadar kedi ve köpeğin tedavi edildiğini anlatan Bilal, "Biz depremin ilk iki gününde ailelerimizi güvenli yarlara yerleştirdikten sonra Belediye Başkanımızın talimatı ile sahaya indik. Buradaki herkes ailelerini güvenceye aldıktan sonra çalışmaya devam etmekte. Bu süreci çok kısa bir sürede atlatacağımıza inanıyorum. Barınağımızda 400 hayvanımız vardı. Hemen transfer sürecini gerçekleştirdik. Yaklaşık 400 hayvan gitti, şu an burada 70'e yakın hayvan kaldı. Onlar da bugün ve yarın tedavileri tamamlandıktan sonra görüştüğümüz kuruluşların araçları ile transfer edilecek" diye konuştu.
TÜRKİYE´NİN HER YERİNDEN GÖNÜLLÜLER GELDİ
Türk Veterinerler Birliği koordinesiyle Kahramanmaraş´a gelen veteriner hekimlerden Nevzat Orhan ise depremden etkilenen hayvanlar için herkesin elinden geleni yaptığını belirterek, "Kayseri'de özel bir klinik sahibiyim. Burada hem okul zamanından tanıdığım hem de omuz omuza verdiğimiz kardeşlerimiz bu zor zamanda ağır bedel ödediler. Biz de olabildiğince yardım edebilmek adına Türk Veteriner Hekimleri Birliği Konseyi yönlendirmesiyle gönüllü arkadaşlarla buraya geldik. Buradaki arkadaşların kendilerine vakit ayırma, ailelerini düşünme noktasında büyük sıkıntı yaşıyorlardı. Maksadımız fiili olarak burada onları çalıştırmayalım, biz onların yerine koşturalım, patili dostlarımıza yardımcı olalım. İlk günden beri buradayız. Gönüllü arkadaşlarımız canhıraş çalışıyorlar. Bir yandan ailelerine koşturuyorlar. Enkazın altında sadece biz kalmadık. O yavrularımız da enkazdan çıktı, tedirginlikleri, kaygıları, korkuları var. Biz de onları moralle aşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
DEPREMDEN 17 GÜN SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI
Kahramanmaraş´ta depremden 17 gün sonra bir ofisin enkazından polis eşliğinde avukat Burak Yılmaz tarafından çıkarılan bir kedi de hayvan barınağında tedavi altında alındı. Avukat Yılmaz, "Kedi kuzenimin ofisindeydi. Bina ağır hasarlı. Dün kuzenim eşyalarını taşırken birini kurtardı. Bu kedi çok korktuğu için enkazdan çıkamamıştı. Biz bugün polisler eşliğinde yangın merdiveninden binaya girdik. Daha önce de ben bunu sokakta bulmuştum, kuzenim sahiplenmişti. Bir odaya kilitledim, üzerine battaniye attım çünkü kaçıyordu. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kurtardım. Çok mutluyum, Allah´a şükürler olsun" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi veteriner teknikeri Sevgi Eser, depremin ardından ailelerini güvenli yerlere götürdükten hemen sonra hayvanlar için çalışmaya başladıklarını söyledi. Eser, "Buradaki canlara ne kadar yardımcı olabiliriz, neler yapabiliriz dedik. Afet enkazından çıkan kediler, köpekler var. Yaralı hayvanlar var. Bunların tedavilerini tamamlayıp tekrar farklı şehirlere transferlerini sağlıyoruz. Bu süre zarfı içerisinde kedi ve köpeklerin sahipleri de geliyor. Ben kedimi, köpeğimi bulamıyorum diyorlar. Onlarla iletişime geçiyoruz. Geçici olarak sahiplendirdiğimiz ailelere ulaşıyoruz. İnsanlara kedilerini, köpeklerini tekrar elimizden geldiğince kendilerine teslim etmeye uğraşıyoruz" dedi
BAKAN SOYLU´NUN EŞİ SAHİPLENDİ
Sevgi Eser, depremin ikinci günü enkazdan çıkarılan hamile bir kedinin tedavi edildikten sonra doğum yaparak 3 yavru dünyaya getirdiğini söyledi. Yavruları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun eşi Hamdiye Soylu´nun sahiplendiğini anlatan Eser, "Geldikten bir gün sonra barınakta doğum yaptı. Sağlığı yerinde, 3 tane yavrusu var. Hatta bu anne kedimiz başka bir yavruya süt annelik yaptı. İlk başta emzirmez, dışlar diye korktuk. Kendi yavrusu da küçüktü. Hiç sıkıntı çıkarmadan yavruya 3 gün annelik yaptı. Yavrularımızı Süleyman Soylu´nun eşi sahiplenmek istemiş. Biz de buna çok mutlu olduk, sevindik. Sütten kesilip belli bir seviyeye ulaştıktan sonra teslim edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-22 14:58:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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