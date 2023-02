BM Türkiye Mukim Koordinatörü, Kahramanmaraş´ta çadır kenti ziyaret etti

Engin ÖZMENCaner AKSU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Kahramanmaraş´taki depremlerin ardından stadyuma kurulan çadır kenti gezerek, "Türkiye´nin cömert bir şekilde ev sahipliği yaptığı Suriyeli mülteciler de göz önünde bulundurularak, uluslararası topluluğun gerekli desteği vermesini beklemekteyiz" dedi.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Kahramanmaraş´ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından afetzedeler için Onikişubat Stadyumu'nda kurulan çadır kenti gezdi. Çadır kentte sağlık hizmeti veren 'Yeryüzü Doktorları'nın sağlık çadırlarını dolaşan Rodriguez, görevlilerden bilgi aldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok can kaybına yol açtığını belirten Rodriguez, "Bugün Kahramanmaraş´ta çadır kentteyiz. Kente geldiğimizde valilik ile görüştük. Maalesef bu yıkıcı depremin hasarlarını biz de görmekteyiz. Türk milletine, Türk devleti ve uluslararası ajanslarla birlikte ilk günden beri gereken her türlü müdahale yapılmakta ve gerekli her destek sağlanmaktadır. Biz de Birleşmiş Milletler olarak burada sahadayız" dedi.

Türkiye´nin Suriyeli sığınmacılara verdiği desteği dile getiren Rodriguez, "Türkiye´nin cömert bir şekilde ev sahipliği yaptığı Suriyeli mülteciler de göz önünde bulundurularak, uluslararası topluluğun gerekli desteği vermesini biz de beklemekteyiz. Ben en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 9 saat içinde bu 2 depremle birlikte maalesef çok sayıda kaybımız oldu. Başsağlığı dileklerimi tekrar belirtmek istiyorum, geçmiş olsun" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-23 16:22:26



