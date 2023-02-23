Türk ve İngiliz hekimler, sahra hastanesinde depremzedeleri tedavi ediyor



Engin ÖZMENCaner AKSU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde depremde hasar gören Devlet Hastanesi´nin bahçesine 24 yataklı sahra hastanesi kuran İngiltere Ordusu ve İngiltere Ulusal Medikal Takımı, Türk hekimlerle birlikte yaralıların tedavilerini yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından İngiltere, ordunun sağlık personeli ve Ulusal Medikal Takımı´nı Türkiye´ye görevlendirdi. Kahramanmaraş´ın Türkoğlu ilçesinde depremde hasar gören Devlet Hastanesi´nin bahçesine sahra hastanesi kuran İngiliz sağlık ekipleri, Türk hekimlerle birlikte ortak çalışma yürütüyor. Ayrıca acil servisin yanı sıra depremzedelere tercümanlar aracılığıyla poliklinik hizmeti de veriliyor. UK-Med'in CEO'su David Wightwick, depremin ardından Kahramanmaraş´ta en iyi nasıl yararlı olabileceklerine ilişkin çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Depremin hemen ardından bölgeye geldik. Devlet hastanesi kullanılamaz durumdaydı. Burada Türk Sağlık Bakanlığı ile irtibat geçip bir sahra hastanesi kurduk. Türk hekimlerle birlikte acil sağlık hizmeti veriyoruz. Yaralılara ve hastalara poliklinik hizmeti veriyoruz. Burası bir deprem bölgesi ancak burada olmaktan korku duymuyoruz. Biz organizasyon olarak tüm dünyada ihtiyaç duyulan yerlere gidiyoruz ve oradaki insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Depremin yarattığı zararı kent genelinde gördüklerini anlatan Wightwick, "Türkler çok dayanıklı bir millet. Ülke olarak çok güçlü dayanışma içerisindeler. Bu deprem bölgesinde bile dükkanlarını hemen açarak birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar ve hayatlarını normal hale getirmeye çalışıyorlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-23 17:54:05



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