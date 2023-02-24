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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklar çizgi film maskotlarıyla moral buldu

DHA

Depremzede çocuklar çizgi film maskotlarıyla moral buldu


KAHRAMANMARAŞ, (DHA) TRT, Kahramanmaraş´taki depremzedelere moral ziyareti düzenledi. Sinema TIR´ında çocuklara özel animasyon videolarının izletildiği ziyaret kapsamında çizgi film maskotları da çocuklarla buluştu.TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette çocuklara hediyeler dağıtıldı ve aşevinde yemek ikramında bulunuldu.Etkinlikte TRT Çocuk´un sevilen kahramanlarından Pırıl, Arslan ve Akıllı Tavşan Momo´nun maskotları da çocuklarla bir araya geldi. Depremzede çocuklar, ekrandan izledikleri çizgi film kahramanlarıyla şarkılar söyleyip oyunlar oynadı. Sevilen çizgi film Rafadan Tayfa´nın özel bölümleri de ziyaret kapsamında çocuklara izletildi."ÜLKEDEKİ YARDIM SEFERBERLİĞİNE KATKI SUNDUK"Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü Sobacı şu ifadeleri kullandı:"Biz de yayıncı kuruluş olarak bu aktörlerin, kurumların, kişilerin ve gönüllülerin cansiperane bir şekilde bir can daha kurtarma gayretlerini, zamanla yarışlarını ve devletin sahadaki varlığını ekranlara getirdik. Bunu TRT olarak, kamu yayıncılığının sorumluluğu çerçevesinde yerine getirmeye gayret ettik. Ancak yüreği geniş milletimizin her bir ferdi gibi her bir kurumu gibi biz de TRT olarak daha fazla ne yapabiliriz sorusunu sorduk. Bu çerçevede kurumumuz tarafından düzenlenen kampanyalarla ülkedeki yardım seferberliğine katkı sunduk. TRT'deki yapımcılarımızın dizi setlerinde kullandıkları ama aynı zamanda deprem bölgesinin ihtiyaç duyduğu jeneratör ve karavan başta olmak üzere, birtakım ihtiyaçları yapımcılarımızı organize ederek bölgeye sevk ettik. Tüm kamu kurumlarımız gibi, tesislere sahip tüm kurumlarımız gibi Antalya'daki tesislerimizi depremzedelere açtık. Ayrıca bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla hem yemek dağıtımına hem de yemeklerin ortaya çıkarılmasına katkı sunduk ve hala katkı sunmaya devam ediyoruz," şeklinde konuştu."REHABİLİTASYON SÜREÇLERİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"Çocukların psikolojisinin çok daha titiz hareket etmeyi ve çok daha dikkatli olmayı gerektirdiğini ifade eden Sobacı, "Biz de TRT Çocuk kanalımızdaki psikologlarımızla bir değerlendirme yaparak, ne yapabiliriz sorusunu çocuklarımıza yönelik olarak daha detaylı bir şekilde ele aldık. Onlar neyi seviyorsa onlarla buluşturma amacını gerçekleştirmeyi arzu ettik. Bu çerçevede animasyon filmlerimizi, lisanslı ürünlerimizi, maskotlarımızı, dergilerimizi ve kitaplarımızı onlarla buluşturmak istedik. Bugün de bu duygu ile Kahramanmaraş'tayız. TRT Gezen Sinema TIR´ımız var, tabii burada Kültür ve Turizm Bakanlığı´mızın desteğini de unutmamamız lazım, onların desteği ile bu imkân ortaya çıktı. Şimdi biz Kahramanmaraş'ta çocuklarımızın yüzünde tebessümü biraz daha artırabilmek ve rehabilitasyon süreçlerini biraz daha kolaylaştırabilmek için önemli animasyon filmlerimizi depremzede çocuklarımızla buluşturduk ve buna da devam edeceğiz" dedi.Sobacı, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Türkiye´yiz, acımız yaralarımız ne kadar büyükse kardeşliğimiz, birlikteliğimiz, dirayetimiz ve imkanlarımız da o kadar büyük. Dolayısıyla devletimizin öncülüğünde, milletimizin fedakarlığında bu yaraları da saracağız. İnşallah çocuklarımızın yüzüne tebessümü tekrar koyacağız. Rabbimden duam o dur ki, çocuklarımızın gülen yüzleri bir daha solmasın" dedi.   DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş DHA
2023-02-24 09:26:01

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