Bakan Koca: Deprem bölgesinde şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım



Engin ÖZMENCaner AKSU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2 depremin yıktığı Kahramanmaraş'ta halk sağlığını tehdit edici durum olmadığını belirterek, "Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Su hayattır, hep öyle kalsın ve hastalık sebebi olmasın" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 2 depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kurulan Karacasu konteyner kentini ziyaret etti. Depremzedelerle sohbet edip ihtiyaçlarını dinleyen Bakan Koca, sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Sahra Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Ardından Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki çadır kente geçen Bakan Koca, depremzedelerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca, "6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 deprem ve devamındaki depremlerin yol açtığı ıstıraplardan hem kendi payımıza düşeni yaşıyor hem de hepsini bir bütün olarak hissediyoruz. 19 gündür deprem bölgesindeyim. İnsanın umudunun ve ıstırabının daha büyüğüne tanık olduğunu sanırım kimse söyleyemez. Arama ve kurtarma çalışmalarını, yardım için milletçe kenetlenmeyi gördükten sonra kimse, 'Gerçekten de birimiz hepimiz içinmişiz' demekten kendini alıkoyamaz. Söylenecek çok şey var ama şu gerçek de göz ardı edilebilir mi? Felaketi yaşamayan, onu yaşayan gibi anlayamaz. Deprem şehirlerini çıplak gözle görmemiş olan, onu gören gibi hissedemez. Bölge insanının duyguları karşısında devletin taşıdığımı, büyük ve hiçbir duyguyla kıyaslanamayacak duygu `görev´ duygusudur" dedi.

Kahramanmaraş'ta 13 devlet hastanesinin yanı sıra üniversite hastanesi, 7 sahra hastanesi, 8 toplum sağlığı merkezi, 77 aile sağlığı merkezi, sayısı 40 olan 112 istasyonu, 101 sağlık evi ile hizmet vermeye devam ettiklerini anlatan Bakan Koca, "İkinci basamak sağlık hizmeti veren tesislerimizden Türkoğlu devlet hastanemiz ve Nurhak devlet hastanemiz ağır hasarlı durumda. Necip Fazıl şehir hastanemiz hizmet vermeye devam etmektedir. Elbistan devlet hastanemiz hasara uğramamıştır. Kahramanmaraş'ta 120 eczanemiz hizmete devam ediyor. Ayrıca sahra hastanelerimizin eczaneleri ve 14 ayrı noktada mobil eczanelerimiz bulunmaktadır. Tüm bölgede ilaç temini ile ilgili sorun bulunmamaktadır. Bugüne kadar 68 binden fazla afetzede hastamızı taburcu ettik. İlimizin sağlık tesislerinde tedavisi devam eden depremzede hastamız kalmamıştır. Sevk edildikleri illerde tedavileri süren hastalarımıza acil şifalar dilerim. İlimizde görevli sağlık personeli sayısı 3 bin 747'dir. İl dışından görevlendirilmiş olup, görevine halen devam eden 1 bin 505 çalışma arkadaşımız var" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta afetten kaynaklanan sebeplerle 1 bin 789 ameliyat yapıldığını ve sağlık tesislerine toplam başvuru sayısının 48 bin 223'ü acil olmak üzere toplam 54 bin 18 olduğunu belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

"İl genelinde servis yatak doluluk oranımız yüzde 23, yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 28. Yeterli kapasitemiz mevcut. 9 hastanemiz evde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Afetin ilk gününden bu yana 559 hastamıza evde sağlık hizmeti verilmiştir. Gün aşırı köylerimize ambulans gönderilmekte, sağlık taraması ve kronik hasta takibi yapılmaktadır. 61 gezici sağlık ekibi 473 köye gün aşırı ziyaret yapmaktadır. Bugüne kadar 65 bin 942 hastaya birinci basamak sağlık hizmeti ulaşmış, 145 bin 540 hastamız sağlık hizmeti almıştır. Çadır kentlerde kurulan toplam 15 acil müdahale ünitesinde yapılan muayene sayısı 24 bin 501'dir. Alo 184 Sağlık hizmeti çağrı sistemimiz devreye alınmıştır. Deprem bölgesinde, evde sağlık hizmeti, ilaç ve bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımız 184 numaralı telefonu arayarak sağlık hizmeti talebinde bulunabilirler. Acil sağlık hizmeti dışında kalan evde bakım, ilaç, pansuman, hastaneye sevk talebi gibi ihtiyaçlar, Alo 184 çağrı sistemimizle merkezi olarak karşılanmaktadır. Bildiğiniz gibi 75 yaş üzeri vatandaşlarımızı yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 75 yaş üzeri hastalarımızın yüzde 78'ine ulaştık. Bunların yarısı il içinde ulaşılarak kronik hastalık ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi. Bulundukları ilde hizmet verildi."

'İNCELEME YAPILDI'

Sağlık Bakanlığı'nın ilk günden beri su klorlama çalışmalarının yanı sıra su numunelerinde inceleme yaptığını belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Bir afetin akabinde yaşanan acıları artırabilecek risk, muhtemel halk sağlığı sorunlarıdır. Bu riskin önlenmesi birlikte hareket etmekle mümkündür. Böylesi durumlarda tehlike daha çok, sağlıksız veya tehlikeli atıkların karıştığı sulardan kaynaklıdır. Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama çalışmalarını, bakiye klor ölçümlerini düzenli olarak yapıyoruz. Aldığımız 1533 su numunesinden 1354´ünde klor oranının yeterli olduğu, 179 numunede ise yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Su numunelerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri burada, Kahramanmaraş Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı'mızda yapılmaktadır. Bu analizler, şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Alınan su örneklerinden 176´sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır. Israrlı uyarımı burada da tekrarlamak istiyorum. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar, şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Su hayattır, hep öyle kalsın ve hastalık sebebi olmasın. Mevcut şartlar itibarıyla halk sağlığını tehdit edici bir durum şu ana kadar yoktur. Şartların gerektirdiği tedbirlere uymak bunun güvencelerinden biridir. Bugünlerde hassas olunması gereken bazı sağlık konuları var. Bunlardan biri tetanostur. Tetanosa neden olan mikrop, paslı çivi, bıçak veya metal kesikleri ile kolayca bulaşabilir. Vücuttaki yaralar, cilt enfeksiyonları mikrobun bulaşmasına fırsat tanır. Tedbire büyük önem veriyoruz. Deprem bölgesinde, enkazda çalışan görevlilerin tetanos aşılarını yaptık. Öncelikle yaralılar olmak üzere, depremzedelerin tetanos aşıları da yapılmış durumdadır. Sizlerden, çok hafif de olsa depremde yara almışsanız, tetanos aşınızı hiç ihmal etmemenizi istiyorum. Lütfen en yakın görevlimize başvurun. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ortaya çıkan toz da sağlık açısından risk taşıyordu. Bu tehdidi önlemek için çalışanlara ve yakın yerlerde bulunanlara 2 milyondan fazla N95 maske dağıtmıştık. Benzer şekilde halen enkaz kaldırma çalışmalarında da maske kullanımı asla ihmal edilmemelidir. N95 maske ekiplerimizden temin edilebilir."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bölgede görevli sağlık çalışanları için gönüllülük, tayin ve görevlendirme konularında yeni düzenleme yaptıklarını açıklayan Bakan Koca, "Bu düzenlemede, öncelikli olarak, gönüllülüğü kolaylaştırıyor, bir sisteme kavuşturuyoruz. Afet bölgesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen hekimlerin, hemşirelerin, tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bu taleplerini iletebilmesi için 'Ekip Portal Uygulaması' üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur. Gönüllülük başvurularıyla ilgili il sağlık müdürlüğünce görüntülenebilecek, Bakanlığımızca ihtiyaç doğrultusunda görevlendirme yapılacak. Başvuracak tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bir diğer düzenlemeyi, görev yeri halen deprem bölgesi olup, başka bir ile atanmak isteyen sağlık çalışanlarının başvuruları için yaptık. Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talebi başvuruları 'Personel Bilgi Sistemi' üzerinden alınacaktır. Başımız eğilmeyecek, devlet ve millet gücüyle şehirler ayağa kalkacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-24 17:50:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.