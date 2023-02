Vali Aydoğdu: Elbistan'da 264 kamyon var, her gün 45'in üzerinde enkaz kaldırılıyor

Erkan ALTUNTAŞ/ ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesi için koordinatör vali olarak görevlendirilen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Hayat burada yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Burada inanılmaz bir gayret ve çaba var. Sanayide de her şey normale dönmeye başlıyor. Burada insanlar iş yerlerini açmaya başladılar. Şu anda Elbistan´da 264 kamyon var ve her gün 45´in üzerinde enkaz kaldırılıyor. İnşallah pazartesi gününe kadar bütün enkazları kaldırmış olacağız" dedi.

Elbistan'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, deprem sonrası son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Pazartesi gününe kadar Elbistan´daki enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanacağını belirten Aydoğdu. "Hayat burada yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Burada inanılmaz bir gayret ve çaba var. Devlet millet iş birliği içerisinde. Vatandaşlarımızın birlikte acılarını sarmaya ve hayata tutunmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok büyük bir acı. Geldiğimiz günden bugüne kadar Aksaray halkının yaptıklarını kimse unutmadı ve unutmayacak. Bizler birbirimizi yaslanarak bu acının üstesinden geleceğiz. Bizim bundan sonraki bütün gayret ve çabamız buradaki insanlarımızın düştükleri yerden yeniden hayata tutunmalarını sağlamaktır. Sanayimizi ziyaret ettik. Sanayide de her şey normale dönmeye başlıyor. Burada insanlar iş yerlerini açmaya başladılar. Şu anda Elbistan´da 264 kamyon var ve her gün 45´in üzerinde enkaz kaldırılıyor. İnşallah pazartesi gününe kadar bütün enkazları kaldırmış olacağız. 7-8 gün içerisinde 7 bin 500 kişilik bir konteyner kentte kurulacak. Deprem bize acı da bile müthiş bir dayanışma örneğini gösteriyor. Sanayilerimiz açıldı daha önce de fırınlarımızı açmıştık. İnsanlar burada bir lokmasını bile paylaşıyor Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Dayanışma içerisinde bu günleri atlatacağız inşallah" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Erkan ALTUNTAŞ

