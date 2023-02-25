Kahramanmaraş´ta jandarma, günde 7 bin depremzedeye yemek çıkarıyor



Engin ÖZMENCaner AKSU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta büyük yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından bölgeye getirilen Jandarma Genel Komutanlığı mobil mutfak aracında, günlük 11 bin ekmek ve 7 bin afetzedeye sıcak yemek çıkarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde yıkıma neden olan depremlerin ardından Jandarma Genel Komutanlığı, harekete geçerek depremzedeler için 2 mobil mutfak TIR´ı görevlendirdi. İçinde aşçı ve mobil mutfak personelinin yer aldığı TIR´lar, Kahramanmaraş Milli İdare Meydanı´nda konuşlandırılırken, günlük sıcak yemek ve ekmek çıkarılıp, depremzedelerin gıda ihtiyacı karşılanıyor. 2 TIR´da günlük 7 bin kişiye sıcak yemek pişirilirken, 11 bin de ekmek yapılıyor. Depremzedeler, Jandarma Genel Komutanlığı önünde yemek saatlerinde ücretsiz sıcak yemek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Jandarma Genel Komutanlığı´nın deprem bölgesinde dağıttığı sıcak yemeğin çok önemli olduğunu belirten Salim Şahin, "Ben Niğde'den yardım amaçlı geldim. Şoförlük yapıyorum, hafriyat taşıyorum. Daha önce burada yemek yedim ve memnunum. İlgi alaka çok güzel" dedi.

Depremzede Hasan Bekçioğulları da çok lezzetli yemek çıkarıldığı için yemek saatlerinde jandarma TIR´ına geldiğini vurgulayarak, "Ellerine sağlık. Hizmet çok harika. Şu anda ev yok, bark yok. Tamamen dışarıdayız. Kendi imkanlarımızla günümüzü geçirmeye çalışıyoruz. Bu sıcak yemek bizim için çok iyi oldu. Allah razı olsun" diye konuştu.

Yemek sırasında bekleyen Mustafa Özbek ise depremin hemen ardından gelen TIR sayesinde sıcak yemek yediklerini söyleyerek, "Depremzedeyim, evimiz ağır hasarlı. Mobil mutfak depremin hemen ardından beri burada. Yemekleri çok güzel. Komutanlar sağ olsunlar her türlü ihtiyacımızı gideriyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-25 10:23:24



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