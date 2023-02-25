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Kahramanmaraş´ta esnaf dükkanlarını açmaya başladı

DHA

Kahramanmaraş´ta esnaf dükkanlarını açmaya başladı


Engin ÖZMENCaner AKSU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, esnaf depremin izlerini hafifletmek ve sosyal yaşama geri dönüşe destek olmak amacıyla dükkanlarını açmaya başladı. Amaçlarının para kazanmak olmadığını ifade eden konfeksiyon dükkanı sahibi İbrahim Kasap, "Biz sadece, insanlar çarşıya gelebilsin ve yaralar bir an önce kapansın, herkes işine gücüne baksın istiyoruz. Maraş şu anda en az 5-10 sene geriye gitti" dedi.
Kahramanmaraş´ta depremin 20´nci gününde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Şehrin birçok noktasındaki çalışmalarda kamyonlarla depremin yerle bir ettiği binalardan geriye kalanlar, hafriyat döküm sahası olarak seçilen bölgelere taşınıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan da ücretsiz şehir içi halk otobüsü seferlerini başlattı.
'DÜKKANLARIMIZI İNSANLARA MORAL OLSUN DİYE AÇTIK'
Depremin büyük yıkıma neden olduğu kentte, felaketin 19´uncu gününde çok sayıda esnaf dükkanını açmaya başladı. Kentin sokakları da depremin ilk günlerine göre de hareketlendi. Atatürk Bulvarı´nda kuruyemişçi dükkanı olan Mesut Göde, "Dükkanımızı açmamızın sebebi insanlara bir moral olsun diye. İlk 15 gün açamadık, 3-5 gündür açıyoruz işte. Ailemizde bir şey yok çok şükür ama yakın akrabalarımızda, eşimizde, dostumuzda çok kaybımız var. Dükkanımızı açacağız. Para için değil, insanlara dayanışma olması için" ifadelerini kullandı.
Konfeksiyon mağazası sahibi İbrahim Kasap da deprem yaralarını bir an önce sarmak için iş yerini açtığını vurgulayarak, "Para kazanmak için burada değiliz. Biz sadece, insanlar çarşıya gelebilsin ve yaralar bir an önce kapansın, herkes işine gücüne baksın istiyoruz. Maraş şu anda en az 5-10 sene geriye gitti" diye konuştu.
600 YILLIK ÇARŞININ ÇATISI, HATAY DEPREMİYLE YIKILDI
Öte yandan, Kahramanmaraş´ta Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan tarihi Maraş Çarşısı, 2 büyük depremde hasar aldı. İş yerlerinin kapalı olduğu tarihi çarşıda bazı tavanlarının pazartesi günü Hatay´da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından çöktüğü tespit edildi. Dükkanlarındaki ürünleri çıkarmak için çarşıya gelen esnaftan Ökkeş Kılıççalan, "Bu çarşı 600 yıllık. Türkiye'nin en eski üçüncü çarşısı olduğu söyleniyor. 7.7'lik depremde bir sıkıntı olmadı. Hafif çatlamalar vardı. İkinci depremde de sağlamdı ama en son Hatay'daki 6.4'lük depremde dayanamadı. Sonuç bu şekilde. Buranın restorasyonu olacaktı, proje aşamasındaydı. Şu anda hasar alan bir hayli dükkanımız var. Bizlerde kurtarabileceğimiz elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi hale geleceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-25 10:43:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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