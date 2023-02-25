Markette 7.7'lik deprem anı kamerada

Engin ÖZMENCaner AKSU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta büyük yıkıma neden olan 7.7'lik deprem anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, raflardaki tüm ürünlerin sarsıntıyla düştüğü anlar yer aldı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin 20´nci gününde, kentteki enkaz kaldırma çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Kentte meydana gelen 7.7 büyüklüğünde ilk deprem anının ise Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 73005´inci Sokak'taki market kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Marketin iç ve dış bahçesindeki güvenlik kamerası görüntülerinde, saat 04.17´de olan depremde raflardaki ürünlerin yere düştüğü görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-25 12:25:54
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