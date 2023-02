Maraş'ın 'Kahraman' itfaiyesi, depremin ilk 3 gününde 706 kişiyi enkazdan çıkardı

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta itfaiye ekipleri, depremin ilk günlerinde, 100 kadar personel ve kısıtlı ekipmanla, enkazdan 706 kişiyi sağ çıkardı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi İtfaiye Grup Amiri Adnan Gökyardım, "Kendi personelimizden 5 arkadaşımızı şehit verdik. Onları da 1-2 gün sonra öğrendik. Çevremizi soruşturmaya ancak 3'üncü günden sonra başlayabildik" dedi.

Kahramanmaraş'ta yıkıma neden olan 2 büyük depremde 12 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 5 bin 364 bina yıkıldı. Hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı, acil yıkım kararı alınan ve yıkılmış toplam bina sayısının 30 bini geçtiği belirlendi. Acil yıkım kararı alınan 3 bin 770 binadan 100'ü kontrollü olarak yıkıldı. Kentte 500'ün üzerinde iş makinesi ve kamyonla enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

100 PERSONELLE İLK MÜDAHALE

Kahramanmaraş İtfaiyesi, depremin ardından enkaza müdahale edip yaralı çıkaran ilk ekip oldu. Depremin ardından toplanan yaklaşık 100 kadar personel, ailelerini güvenli bölgelere taşıdıktan sonra kentte yıkıldığı görülen binalarda arama kurtarma çalışması yaptı. Depremin ilk 3 gününde itfaiye ekiplerince enkazdan 706 kişi sağ çıkarıldı. Ekipler, ilerleyen günlerde ise yurt dışından gelen ekiplerle çalıştı.

İtfaiye Grup Amiri Adnan Gökyardım, depremin ardından sokaklarda yardım isteyen onlarca insanı gördüklerini belirterek, "O gün deprem olduğunda evimdeydim. 5'inci katta müthiş bir sarsıntıyla uyandık. Sarsıntı durduğunda çocuklarımı emin bir yere götürdüm, bıraktım. Ben de bir itfaiye aracıyla itfaiye merkezine ulaşmaya çalıştım. Ana yola çıktığımda enkaz altında kalmayan vatandaşlarımız panik halinde bir yerlere ulaşmaya çalışıyordu. Telefon hatları kesilmişti. Kimin ne yaptığı bilinmez haldeydi. Bindiğimiz itfaiye aracının önünü en az 10 yerde çevirdiler. Yardım isteyen insanlarla doluydu. İtfaiye merkezine ulaştığımızda saat 05.30 gibiydi. Burada 6-7 ekip olarak grup oluşturduk. Vatandaşlar arasında itfaiyeye gelip yardım isteyenler vardı. Onlarla gidip yerlerinde tespit yaptık. Kazma kürek ve hiltilerle müdahale edebileceklerimize müdahale ettik. Müdahale edemediklerimize de ilerleyen saatlerde iş makineleriyle müdahale edildi. Biz ilk 3 günde 706 kişiyi canlı çıkardık" dedi.

'ÜÇÜNCÜ GÜNDEN SONRA ÇEVREMİZ AKLIMIZA GELDİ'

Gökyardım, geceleri kabuslarla uyandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu 3 gün içerisinde kendi ailemizden, kendi çevremizden bir kişi bile ne aklımıza düştü ne de sorabildik. Eşimizden, dostumuzdan, komşularımızdan pek çok kayıplarımız oldu. Evimizdeki hasarı bile 3-5 gün bilmedik, sadece insanlara yardım etmeye çalıştık. Ben hala geceleri kabusla uyanıyorum. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Kafasının iki tarafı sütunlara sıkışmış insanlar gördüm. Çok kötüydü. Allah bir daha böyle acıyı ülkemize de insanlığa da yaşatmasın. İlk birkaç saat sonra çevre illerden bize yardım gelmeye başladı. Öyle bir durum ki, yakın illerde de yıkım var. Onların da kendine yardımı yok ki bize yardım etsin. Kayseri'den, Ankara'dan, Sivas'tan gelen arkadaşlara çok minnettarız. Çok büyük yardımları, destekleri oldu. Yurt dışından gelen ekipler de çok büyük yardım ettiler bize. Sağ olsunlar, var olsunlar. İtfaiyeden, kendi personelimizden 5 arkadaşımızı şehit verdik. Onları da 1-2 gün sonra öğrendik. Çevremizi sorup soruşturmaya ancak 3'üncü günden sonra başlayabildik."

'DEPREMİN ARDINDAN BURALAR, KORKU ŞEHRİ GİBİYDİ'

İtfaiye çavuşu Hakan Özdemir de depremin ardından ailesini güvenlik noktaya alıp arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyledi. İlk depremin ardından kentin 'korku şehrine' döndüğünü anlatan Özdemir, "Bana verilen adreslere gitmek daha büyük sıkıntı oldu. Çünkü vatandaşların hepsi dışarı çıkmış, yollar kapalı, ulaşım kilitlenmiş vaziyetteydi. İlk etapta böyle bir zorluk yaşadık. Burada önceliğimiz canlılara bir an önce yetişmek, onları çıkarabilmekti. Ben buraya gelirken 3 şeritli çevre yolu tıkanmış ve herkes dışarı kaçmış. Ortalık karanlık ve yol kenarlarında yanan evler, bağıran vatandaşlar, çocuklar vardı. Bunların hepsine şahit oldum. Hava kar yağışlıydı, soğuktu. Elektrikler yoktu. Korku şehri gibi bir şeydi burası. Rabb'im bize öyle bir güç verdi ki 2 gün boyunca hiç uyumadık, yemek yemedik ama yorulduğumuzu hiç hissetmedik. O 2-3 gün çok kötüydü. Her yerde bizim yardımımızı bekleyen insanlar vardı. Bir enkazda 8,5 saat çalıştım. 8,5 saat 1 kişi için çalıştım. Mesai arkadaşlarımdan 5 kişi şehit oldu. Onlara Allah rahmet eylesin. Aileleri de gitti. O konuda üzüntümüz çok büyük. Bir mesai arkadaşımızı ben çıkarttım. Depremin 3'üncü günü ulaşabildik enkaza. Sadece eşini kurtarabildim. O an büyük moral oldu" diye konuştu.

İtfaiye eri Ahmet Korucu, uzun süre kendine gelemediğini belirterek, "Ben ilk 5 dakika boyunca dondum kaldım. Kendi yaşadığım şehir, neredeyse her günümüz burada geçiyor. İlk gün inanmak istemedim, kendimi rüyada hissediyor, çimdikliyordum. Uyanacağız ve bunların hepsi bitecek diye bekliyordum. Herkes üzerimizdeki itfaiye üniformasını görünce yardım geldi diyordu ama ilk zaman elimizdeki aletlerle biz de onlardan biriydik. Onlarla beraber çalıştık. Annesini, babasını, çocuklarını çıkardık. O ilk gün boyunca ben inanmak istemedim olanlara. Ben hayatımda o gün yorgunluk hissetmedim. Çalıştığımız gün boyunca gram yorgunluk hissetmedim" dedi.

'YETİŞEMEDİK, HAKLARINI HELAL ETSİNLER'

İtfaiye eri İbrahim Bozkurt ise "İtfaiye aracına bindiğimde bize ilk yurt yıkıldı ihbarı geldi. Aracımızla yurda giderken bizi yolda çevirdiler. İlk kurtarmayı orada gerçekleştirdik, 5 kişiyi kurtardık. Her binaya yetişememek insanı kahrediyor. Orada kendinizi bölmek istiyorsunuz. Ne kadar çok parçaya bölünebilirseniz o kadar bölmek istiyorsunuz. Ama yetişemedik. Haklarını helal etsinler. Bizden yardım istiyorlar ama edemedik. Ne kadar çok yardım ettiysek de edemedik" diye konuştu.

Kahramanmaraş itfaiyesinde görevli personel ve aileleri, depremden zarar gören evleri yerine, itfaiye dairesi arkasında kurulan çadırlarda kalıyor. Kahramanmaraş'taki ilk depremde, itfaiye amiri Mehmet Ağca eşi ve çocuğu hayatını kaybederken, 2 çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Depremde itfaiye amiri Yusuf Gözükara, eşi ve 4 çocuğu, itfaiye çavuşu Kadir İbrahimkaya, 1 çocuğu ve hamile eşi, itfaiye çavuşu Orhan Gökşen ve 2 çocuğu yaşamını yitirirken, eşi ise yaralandı. İtfaiye eri Gani Karataş da eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-25 12:41:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.