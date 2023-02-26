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Kahramanmaraş´taki enkaz 1,5 ayda kaldırılacak

DHA

Kahramanmaraş´taki enkaz 1,5 ayda kaldırılacak


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)-KAHRAMANMARAŞ'taki enkaz kaldırma çalışmalarının 1,5 ayda tamamlanacağını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) 20'nci Bölge Müdürü Kazım Doğru, "Bir nevi, şehri buraya taşıyoruz. Kolay bir görev değil. Bizim amacımız; şehirdeki depremin izlerini bir an önce silmek" dedi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem, büyük yıkıma neden oldu. Hasar tespit çalışmaları ile kentte, 5 bin 364 binanın yerle bir olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınanların da aralarında olduğu 30 binin üzerinde bina da hasar oluştuğu belirlendi. Tahliye edilenlerin sayısının 140 bini geçtiği kentte, enkaz kaldırma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Büyük çoğunluğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı iş makinesi ve kamyonlar, enkazı belirlenen 3 farklı döküm noktasına taşıyor.
DSİ 20'nci Bölge Müdürü Kazım Doğru, son 5 günde yaklaşık 220 bin ton hafriyatın döküm noktalarına taşındığını söyledi. Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının 1,5 ayda tamamlanacağını anlatan Doğru, "Şu anda Kahramanmaraş Karacasu bölgesindeyiz. Yıkılan enkazların kaldırılması ve buraya getirilmesi görevi, DSİ'ye verildi. Yaklaşık 65 ekskavatör, 300 kamyon ve 11 dozer ile bu işlemi gerçekleştirmekteyiz. Günlük 2 bin 400 civarında kamyon seferi gerçekleşiyor. 45 bin ton civarında molozun bu bölgeye nakli gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde enkazların buraya taşıma işlemini tamamlamayı hedefliyoruz. Bir kamyon yaklaşık 20-25 tonluk bir yükle buraya geliyor. 2 bin 400 kamyondan hesap yaptığımız zaman 40-45 bin ton molozu buraya 1 günde naklediyoruz" dedi.
'BİR NEVİ, ŞEHRİ BURAYA TAŞIYORUZ'
Depremin ardından çöken binalardan kalan enkazı taşıdıklarını, bunun ağır bir görev olduğunu ifade eden Doğru, "Bir nevi, şehri buraya taşıyoruz. Kolay bir görev değil. Bizim amacımız; şehirdeki depremin izlerini bir an önce silmek. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Öncelikle yoğun olarak ana caddelerden bu işleme başladık. Yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde bu enkazın tamamını buraya getirmiş olacağız. Şu ana kadar yaklaşık 200-220 bin ton civarında malzemenin buraya naklini gerçekleştirdik. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını bekledik. Akabinde enkaz taşıma görevi bize verildi. Biz de bu minvalde çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.
Kahramanmaraş'taki depremin ardından yerle bir olan binaların enkazı, döküm noktalarında adeta dağa dönüştü. Kamyonların bıraktığı hafriyatlar, iş makinelerince düzenlenip, döküm noktalarındaki tepelere yayılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-26 10:29:32

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