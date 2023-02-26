Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ziyareti (2)

AZERBAYCANLI HEKİMLERDEN DUYGULANDIRAN MESAJ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından harekete geçip, bölgeye seyyar sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başladı. Kahramanmaraş Şehir Hastanesi arkasındaki alana; 15 saatte içerisinde acil müdahale odası, röntgen odası, yoğun bakım ve ameliyathanenin bulunduğu 18 konteyner ve 21 çadırdan oluşan seyyar sahra hastanesi kuruldu. Hastanede 70 Türk personelin yanı sıra Azerbaycan'dan gelen hekimlerin de aralarında olduğu 20 kişilik ekip de görev alıyor. Hastanede şu ana kadar 2 binin üzerinde depremzede tedavi edildi, 37 de ameliyat yapıldı.
Burada görev yapan Azerbaycanlı doktorların girişe astıkları "Türkiyem, kardeşin kardeşe borcu olmaz! Teşekkür beklemez, bahane yapmaz! Kardeşin Azerbaycan" yazısı ise görenleri duygulandırdı. Azerbaycanlı hekimler, Türkiye'nin kendilerine 'git' demediği sürece görev yapmaya devam edeceklerini söyledi. (DHA)Engin ÖZMEN-Caner AKSU/KAHRAMANMARAŞ,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-26 13:24:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.