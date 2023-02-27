

Erkan ALTUNTAŞ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AKSARAYLI gurbetçi Suat Baburcan (63), kendisine ait TIR ile Hollanda´dan Kahramanmaraş Elbistan´a yardım malzemesi getirdi. Dernek organizasyonuyla toplanan yardımları 4 bin 500 kilometre mesafeden taşıyan Baburcan, "Gölcük depreminde de yurt dışından yardım getirmiştim. Bana ikinci kez nasip oldu. Allah bir daha nasip etmesin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hollanda´da yaşayan Türkler, topladıkları yardımları Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderdi. Yardımları kendisine ait TIR ile 4 bin 500 kilometre uzaklıktan tek başına getiren, Aksaraylı gurbetçi Suat Baburcan, "Hollanda´dan Türkiye yardım malzemesi getirdim. Bu depremin yaralarını devlet ile millet el ele saracağız. TIR´ımızda termal mont, ısıtıcı, hijyen malzemeleri, kefen, ayakkabı gibi malzeme getirdim. Bu ülkemize ikinci kez deprem malzemesi getirişim. 1999 yılında da Gölcük´e yardım malzemesi getirmiştim. Bana ikinci kez nasip oldu. Allah bir daha nasip etmesin. Bu TIR´ı Hollanda´da yaşayan Aksaraylılar doldurdu. Ben kendim 4 bin 500 kilometre yol yaparak Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesine geldim. Tüm yol masraflarını kendim üstlendim. Biz de Avrupa´dan karınca kararınca ülkemize yardıma geldik. Bölgede büyük bir yıkım var" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Erkan ALTUNTAŞ

2023-02-27 10:05:35



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