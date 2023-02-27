Kızılay, mobil aracıyla köylere sağlık hizmet götürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay, mobil aracıyla köylere sağlık hizmet götürüyor

DHA

Kızılay, mobil aracıyla köylere sağlık hizmet götürüyor


Engin ÖZMENCaner AKSU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türk Kızılay, mobil sağlık aracıyla köylerde sağlık hizmeti veriyor. Gönüllü hekimlerin de yer aldığı mobil sağlık aracı ile merkezden uzak, sağlık hizmetine zor ulaşılan köylerde sağlık taramasının yanı sıra hastalara ilaç desteği sağlanıyor.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından gönüllü hekimlerin de yer aldığı Kızılay mobil sağlık aracı ile köylerde sağlık taramasına çıkıldı. Merkezden uzak ve ilaç desteğine ihtiyaç duyulan köylere giden ekipler, depremzedeleri tedavi ederken, çevre ve halk sağlığı incelemesi yaparak hazırladıkları raporları da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildiriyor. Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan ve zaman zaman artçı sarsıntıların yaşandığı Ekinözü ilçesine bağlı köylere giden mobil sağlık ekibi, klinik ve evde bakım hizmeti sağlıyor. Kronik hastalığı olan depremzedelere de ilaç dağıtılıyor.
Kızılay mobil sağlık ekibi gönüllüsü Dr. Ufuk Aksu, özellikle kent merkezine uzak olan ve sağlık hizmeti alamayan depremzedelere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Depremin ardından genel olarak soğuk algınlığının sıkça görüldüğünü belirten Aksu, "Kahramanmaraş´ta kent merkezinden sonra Sağlık Müdürlüğü´nün yönlendirmesiyle köylere hizmet vermeye başladık. Merkezden uzak, sağlık hizmetine zor ulaşan köylere gidiyoruz. Burada daha çok gördüğümüz rahatsızlıklar, insanlar evlerin çıkıp çadırlarda yaşadığı için en çok soğuk algınlığını görüyoruz. Ayrıca kronik rahatsızlıklarda da tansiyon yüksekliğini depremle beraber görmeye başladık. Köylerde yaptığımız kontrollerde hastaneye gitmesi gereken vatandaşları da yönlendiriyoruz. 10 gündür köylerdeyiz. Bu hizmetin uzunca bir süre devam etmesi gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2023-02-27 11:32:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini ve kızlarını hayattan koparan afette kurtarılan oğluyla teselli buluyor
YEREL HABERLER Eşini ve kızlarını hayattan koparan afette kurtarılan ...
Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören araçlardan 761'i otoparka çekildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören araçlardan ...
Kahramanmaraş'ta kırsal mahallelerdeki depremzedelere helikopterle yardım taşınmasına devam ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kırsal mahallelerdeki depremzedelere ...
Şahinkayası'nın depremde kopan parçaları, adını verdiği mahalleyi tehdit ediyor
YEREL HABERLER Şahinkayası'nın depremde kopan parçaları, adını ...
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta esnaf dükkanlarını açmaya başladı
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta esnaf ...
Kahramanmaraş'taki metal mutfak eşyası üreticileri zor günleri el birliğiyle aşmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki metal mutfak eşyası üreticileri ...
Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor
Kendi TIR´ıyla Hollanda´dan Elbistan´a yardım getirdi
YEREL HABERLER Kendi TIR´ıyla Hollanda´dan Elbistan´a yardım getirdi
(Görüntülü)KONTEYNERDEN SINIF KURAN ÖĞRETMEN ÇİFT, DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİ SINAVA HAZIRLIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)KONTEYNERDEN SINIF KURAN ÖĞRETMEN ÇİFT, ...
(Görüntülü) DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK VE ADIYAMAN GÖLBAŞI&#039;NDA ZİYARETLERDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ...
(Görüntülü) DEPREMDEN SONRA İLK NİKAH; KAHRAMANMARAŞLI ÇİFT ÇADIRKENTTE EVLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDEN SONRA İLK NİKAH; ...
Depremden sonra ilk nikah; Kahramanmaraşlı çifti çadırkentte evlendi
YEREL HABERLER Depremden sonra ilk nikah; Kahramanmaraşlı çifti ...
(Görüntülü)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, TÜRKOĞLU&#039;NDAKİ KOORDİNASYON MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN ÇAVUŞOĞLU, TÜRKOĞLU'NDAKİ ...
Çadır kentin "can dostları"
YEREL HABERLER Çadır kentin "can dostları"
Türk Kızılay gönüllüsü yabancı öğrenciler deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay gönüllüsü yabancı öğrenciler deprem ...
Uluslararası Demokratlar Birliği depremzedelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Uluslararası Demokratlar Birliği depremzedelerin ...
Kahramanmaraş'ta afeti yaşayan aile, aynı kaderi paylaşanlarla ekmeğini paylaştı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta afeti yaşayan aile, aynı kaderi ...
Kahramanmaraş'ta depremzedeler için mobil gözlük istasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedeler için mobil gözlük ...
(Görüntülü)- AZERBAYCANLI HEKİMLERDEN DUYGULANDIRAN MESAJ
YEREL HABERLER (Görüntülü)- AZERBAYCANLI HEKİMLERDEN DUYGULANDIRAN ...
(Görüntülü) BAKAN AKAR FUAR ALANI VE ATATÜRK PARKI&#039;NDA ÇOCUKLAR İÇİN KURULAN OYUN ÇADIR ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN AKAR FUAR ALANI VE ATATÜRK ...
Kübalı doktorlara tercüman olmak için İspanya'dan geldi
YEREL HABERLER Kübalı doktorlara tercüman olmak için İspanya'dan ...
Depremde ölen baba, çocuklarını ve eşini kendini siper ederek kurtarmış
YEREL HABERLER Depremde ölen baba, çocuklarını ve eşini kendini ...
Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ziyareti (2)
YEREL HABERLER Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ...
Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına kadar götürülüyor
YEREL HABERLER Deprem yardımları kırsaldaki üreticilerin kapısına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.