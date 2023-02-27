Kızılay, mobil aracıyla köylere sağlık hizmet götürüyor



Engin ÖZMENCaner AKSU/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türk Kızılay, mobil sağlık aracıyla köylerde sağlık hizmeti veriyor. Gönüllü hekimlerin de yer aldığı mobil sağlık aracı ile merkezden uzak, sağlık hizmetine zor ulaşılan köylerde sağlık taramasının yanı sıra hastalara ilaç desteği sağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından gönüllü hekimlerin de yer aldığı Kızılay mobil sağlık aracı ile köylerde sağlık taramasına çıkıldı. Merkezden uzak ve ilaç desteğine ihtiyaç duyulan köylere giden ekipler, depremzedeleri tedavi ederken, çevre ve halk sağlığı incelemesi yaparak hazırladıkları raporları da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildiriyor. Kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan ve zaman zaman artçı sarsıntıların yaşandığı Ekinözü ilçesine bağlı köylere giden mobil sağlık ekibi, klinik ve evde bakım hizmeti sağlıyor. Kronik hastalığı olan depremzedelere de ilaç dağıtılıyor.

Kızılay mobil sağlık ekibi gönüllüsü Dr. Ufuk Aksu, özellikle kent merkezine uzak olan ve sağlık hizmeti alamayan depremzedelere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Depremin ardından genel olarak soğuk algınlığının sıkça görüldüğünü belirten Aksu, "Kahramanmaraş´ta kent merkezinden sonra Sağlık Müdürlüğü´nün yönlendirmesiyle köylere hizmet vermeye başladık. Merkezden uzak, sağlık hizmetine zor ulaşan köylere gidiyoruz. Burada daha çok gördüğümüz rahatsızlıklar, insanlar evlerin çıkıp çadırlarda yaşadığı için en çok soğuk algınlığını görüyoruz. Ayrıca kronik rahatsızlıklarda da tansiyon yüksekliğini depremle beraber görmeye başladık. Köylerde yaptığımız kontrollerde hastaneye gitmesi gereken vatandaşları da yönlendiriyoruz. 10 gündür köylerdeyiz. Bu hizmetin uzunca bir süre devam etmesi gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş

2023-02-27 11:32:07



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