Kahramanmaraş'ta termik santralde ünite ünite onarım



Ahmet YEŞİLMEN Mertcan ÖZTÜRK Serdar ALTINTEPE / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta bulunan Afşin-Elbistan Termik Santrali de depremle birlikte hasar gördü. Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür İzzet Alagöz çalışanların da depremzede olduğunu belirterek çalışanları konteyner ve lojmanlara yerleştirdikten sonra üretime devam edileceğini açıkladı. Alagöz, "Ünite ünite, parça parça onarmaya başladık. Arkadaşlarımızın tamamını buraya getirmeyi kilometre taşı olarak görüyoruz. Bunu sağladığımız taktirde çok kısa süre içerisinde santralimiz devreye alacağız. 3 hafta içerisinde tüm geçici konutlarımızı tamamlayıp personelimizi buraya getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Afşin-Elbistan Termik Santrali de hasar gördü. Deprem sonrası üretime ara verilen santralde onarım çalışmaları sürdürülüyor. Santralde, çalışanlar için çadırlar kurulurken, konteynerler da yerleştirildi. Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz, depremzede olan çalışanların barınma sorununu konteyner ve lojmanlarla çözerek üretime devam edileceğini söyledi. 'DEPREMLE BERABER ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU'

İzzet Alagöz, "Santralde yaşadığımız ilk depremle beraber, ilk etapta santral içerisindeki hasarları tespit ettik. Gözle görülür ciddi bir hasarımız olmamasına rağmen 9 saat sonra Elbistan merkezli depremle beraber çalışanlarımızda çok ciddi korku oldu. Herkes ailesini kurtarma telaşına girince santralın çalışma kaygısı ikinci planda kaldı. Deprem sensörleriyle beraber elektrik kesintisiyle oldu. Eksi 28 derecelere varan soğuk ve santralin çalışmayı durdurmuş olması depremin santralde oluşturduğu hasarı arttırdı" dedi.'ARKADAŞLARIMIZ SANTRALİ AYAĞA KALDIRACAKTIR'

Çalışanlar ve ailelerini daha emniyetli bölgelere taşındığını bildiren Alagöz, "Her ne kadar ciddi bir travma yaşansa da biz burayı kendi mücadele alanımız olarak görüyoruz. Diğer santraldeki tecrübeli arkadaşlarımızı getirerek santralin hasar tespit çalışmalarını yaptık. Geçen hafta pazartesiden itibaren bu hasarların giderilmesi için bakım çalışmalarına başladık. Yine de ne ciddi sıkıntımız personelimizin tamamını santralimize getirememekten kaynaklanıyor. Bunu ortadan kaldırabilmek için de arkadaşlarımızı içerisine sokabileceğimiz konteyner kent ve hasar almamış lojmanlara yerleştirmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın gönül rahatlığıyla çalışabilmesini sağlamak için uğraşıyoruz. Biz bunu başarırsak arkadaşlarımız da bize milletimizin emaneti olan bu santrali ayağa kaldıracaklardır" ifadelerini kullandı'2 BÜYÜK DEPREME RAĞMEN AYAKTA KALDI'

Onarım çalışmalarına ilişkin Alagöz, "Ünite ünite, parça parça onarmaya başladık. Arkadaşlarımızın tamamını buraya getirmeyi kilometre taşı olarak görüyoruz. Bunu sağladığımız taktirde çok kısa süre içerisinde santralimiz devreye alacağız. 3 hafta içerisinde tüm geçici konutlarımızı tamamlayıp personelimizi buraya getirmeyi hedefliyoruz. Bakımlarla ilgili gerekli satın almaları da çok hızlı şekilde gerçekleştirip bölgenin yükünü azaltıyoruz. Çok sevindiğimiz bir sonuç var. 2 tane büyük deprem atlatmış bir maden ocağında hiçbir sıkıntımız yok. Hem mühendisliğimizin, hem uygulamamızın ne kadar doğru olduğunu gösteren bir sonuç bu. Bu bizleri çok mutlu etti" şeklinde konuştu. (DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez

2023-02-28 09:23:08



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