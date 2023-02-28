

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) TRT´de yayınlanan Al Sancak ve Gönül Dağı dizi oyuncuları Kahramanmaraş´ta depremzedelerle bir araya geldi. Depremzede çocuklara hediyeler dağıtan dizi oyuncuları çocuklarla yakından ilgilenerek oyunlar oynadı.TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Gönül Dağı dizisinden yapımcı Ferhat Eşsiz, oyunculardan Eser Eyüpoğlu, Feyza Işık, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi ve Al Sancak dizisinden yapımcı Mehmet Bozdağ, oyunculardan Uğur Güneş, İdris Nebi Taşkan, Rıdvan Aybars Düzey, Gözde Türker, Ahmet Yenilmez, Melih Özdoğan ve sunucu Pelin Çift´in yer aldığı ekip depremzedelere moral ziyareti yaptı.OYUNCULAR ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİBölgedeki 12 Şubat Stadı Çadır Kent, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü Konteyner Kent ve Vali Saim Çotur Stadyumu Çadır Kent´e yapılan ziyaretlerde çocuklarla oyunlar oynandı, hediyeler dağıtıldı. Aileler ise TRT ekranlarından izledikleri oyuncuları karşılarında görünce moral buldular.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi´nin itfaiye er ve aileleriyle de bir araya gelen TRT ekibinin bölgedeki ziyaretleri Millî Savunma Bakanlığı Sahra Hastanesi ile devam etti.SOBACI: DEPREM BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEKDeprem bölgesine yapılan ziyaretlerle insanlara bir nebze de olsa moral vermeye çalıştıklarını belirten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İnsanları ekranlarda gördükleri, sevdikleri oyuncularla bir araya getirerek moral vermeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımızı tüm deprem bölgesinde, farklı illerimizde gerçekleştireceğiz. Aslında gerçek hikâyelerden beslenerek ekranlara milletimizin hikâyesini getiren oyuncularla depremzede vatandaşlarımızı buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş DHA

2023-02-28 11:16:03



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