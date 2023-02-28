Dizi oyuncuları Kahramanmaraş´ta depremzedelerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dizi oyuncuları Kahramanmaraş´ta depremzedelerle bir araya geldi

DHA

Dizi oyuncuları Kahramanmaraş´ta depremzedelerle bir araya geldi


KAHRAMANMARAŞ, (DHA) TRT´de yayınlanan Al Sancak ve Gönül Dağı dizi oyuncuları Kahramanmaraş´ta depremzedelerle bir araya geldi. Depremzede çocuklara hediyeler dağıtan dizi oyuncuları çocuklarla yakından ilgilenerek oyunlar oynadı.TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Gönül Dağı dizisinden yapımcı Ferhat Eşsiz, oyunculardan Eser Eyüpoğlu, Feyza Işık, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi ve Al Sancak dizisinden yapımcı Mehmet Bozdağ, oyunculardan Uğur Güneş, İdris Nebi Taşkan, Rıdvan Aybars Düzey, Gözde Türker, Ahmet Yenilmez, Melih Özdoğan ve sunucu Pelin Çift´in yer aldığı ekip depremzedelere moral ziyareti yaptı.OYUNCULAR ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİBölgedeki 12 Şubat Stadı Çadır Kent, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü Konteyner Kent ve Vali Saim Çotur Stadyumu Çadır Kent´e yapılan ziyaretlerde çocuklarla oyunlar oynandı, hediyeler dağıtıldı. Aileler ise TRT ekranlarından izledikleri oyuncuları karşılarında görünce moral buldular.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi´nin itfaiye er ve aileleriyle de bir araya gelen TRT ekibinin bölgedeki ziyaretleri Millî Savunma Bakanlığı Sahra Hastanesi ile devam etti.SOBACI: DEPREM BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEKDeprem bölgesine yapılan ziyaretlerle insanlara bir nebze de olsa moral vermeye çalıştıklarını belirten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İnsanları ekranlarda gördükleri, sevdikleri oyuncularla bir araya getirerek moral vermeyi amaçlıyoruz.  Bu çalışmalarımızı tüm deprem bölgesinde, farklı illerimizde gerçekleştireceğiz. Aslında gerçek hikâyelerden beslenerek ekranlara milletimizin hikâyesini getiren oyuncularla depremzede vatandaşlarımızı buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş DHA
2023-02-28 11:16:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem bölgesindeki en büyük su firması, afetin etkilerinin gölgesinde yeniden üretime odaklandı
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki en büyük su firması, afetin ...
Akademisyenler, depremi yaşayan gebe ve lohusalarla görüştü
YEREL HABERLER Akademisyenler, depremi yaşayan gebe ve lohusalarla ...
Kahramanmaraş'ta kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ...
KAHRAMANMARAŞ - DEFNE VE SAMANDAĞ´DA ÇADIR VE KONTEYNER EV TALEBİ
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ - DEFNE VE SAMANDAĞ´DA ÇADIR VE ...
Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ...
Kahramanmaraş'ta termik santralde ünite ünite onarım
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta termik santralde ünite ünite onarım
KAHRAMANMARAŞ - (havadan görüntülerle) KAHRAMANMARAŞ'TA TERMİK SANTRALDE ÜNİTE ÜNİTE ONARIM
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ - (havadan görüntülerle) ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TAKİ DEPREMDE HASAR ALAN METAL FABRİKASI ÇÖKTÜ,1 ÖLÜ 4 YARALI - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMDE HASAR ...
Kahramanmaraş'ta lise ve üniversite adayları için Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta lise ve üniversite adayları için ...
Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi "Altınşehir" yıkılmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi "Altınşehir" ...
Kahramanmaraş'ta çizgi film kahramanları depremzede çocuklar için sahne aldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta çizgi film kahramanları depremzede ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar çizgi film izleyerek eğlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar çizgi film ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TAKİ DEPREMDE HASAR ALAN METAL FABRİKASI ÇÖKTÜ,1 ÖLÜ 4 YARALI -EKİYLE YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMDE HASAR ...
Kahramanmaraş'ta depremde kısmen çöken fabrikada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde kısmen çöken fabrikada 1 ...
Kahramanmaraşlı esnaf, lokantasını depremzedeler için tahsis etti
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı esnaf, lokantasını depremzedeler için ...
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren işçiler, enkaz altında kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı fabrikaya giren ...
Gaziantep'teki bazı evler depremle sokağa doğru yaklaşık 2 metre kaydı
YEREL HABERLER Gaziantep'teki bazı evler depremle sokağa doğru ...
Gönüllü berber ve kuaförler, Afşin'de depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor
YEREL HABERLER Gönüllü berber ve kuaförler, Afşin'de depremzedelere ...
(Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ&#039;TAKİ DEPREMDE HASAR ALAN METAL FABRİKASI ÇÖKTÜ,1 ÖLÜ 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMDE HASAR ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Depremzede çocuklar gezici kütüphanede moral buluyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar gezici kütüphanede moral buluyor
flaş
YEREL HABERLER flaş
(Görüntülü)KENDİ TIR&#039;IYLA HOLLANDA&#039;DAN ELBİSTAN&#039;A YARDIM GETİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KENDİ TIR'IYLA HOLLANDA'DAN ...
(Görüntülü) KIZILAY, MOBİL ARACIYLA KÖYLERE SAĞLIK HİZMET GÖTÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZILAY, MOBİL ARACIYLA KÖYLERE SAĞLIK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.