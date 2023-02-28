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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz-1

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz-1


KAHRAMANMARAŞ, (DHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramanmaraş Elbistan´da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi´ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşaasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın deprem bölgelerine ziyaretleri devam ediyor. Bugün Kahramanmaraş Elbistan, Afşin ve Malatya´nın Doğanşehir ilçelerine ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Elbistan´da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi´ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a ziyaretleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. "MARAŞ GENELİNDE 12 BİN 683 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini altını buradan tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda Maraş'ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinası görev yaptı. Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Elbistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında duygulanmamak elde değil. İl ve ilçe ziyaretlerimizde milletimizin bu imtihanı gerçekten vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de depremzedelerimize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde deprem alanının geliştiği çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak, ihtiyaç duydukları her alanda depremzedelerimizin yanında olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelerimize, uluslararası yardım ekiplerinden gönüllülere kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi."CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar ilçemizden köylerine ve ya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenler haricinde toplam 20 bin 300 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. İnsanlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Hali hazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk. İaşe ihtiyaçları için 41 seyyar mutfağımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyor, brandadan yem desteğine kadar her konuda yanlarında oluyoruz. Toplam 32 uzman personelimizle çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. İlçemiz genelinde bin 123 trafonun 2'si haricinde hepsi faal haldedir, yani elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır. Doğalgaz hatlarındaki sorunlarını çoğunu giderdik. Böylece abonelerimizin yüzde 75'ine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Kara yollarımızda, deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik. Haberleşme alt yapımızı da güçlendirerek mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk. Enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte ilçemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı incelemelere göre Elbistan'da 3 bin 487 binadaki 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş'ın tamamına baktığımızda bu rakamın 45 bin 575 binada, 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını görüyoruz. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu sayılar kesinleşecektir. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, şehirlerimizi yeniden inşa gereken hazırlıklara da başladık" diye konuştu." 309 BİN KONUTUN İNŞAASINA BAŞLIYORUZ"
Erdoğan "Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşaasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm yaraları saracak tüm yıkımları telafi edecek azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz" dedi. (DHA)(FOTOĞRAF)
 DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2023-02-28 15:53:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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