(Geniş haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz  



Ahmet Cemil YEŞİLMEN, Mertcan ÖZTÜRK, Serdar ALTINTEPE / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kahramanmaraş Elbistan´da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi´ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın deprem bölgelerine ziyaretleri devam ediyor. Bugün Kahramanmaraş Elbistan, Afşin ve Malatya´nın Doğanşehir ilçelerine ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Elbistan´da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi´ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a ziyaretleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM

Kahramanmaraş Elbistan´da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi´nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimize en acı günlerimizden biri olarak geçen 6 Şubat´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden ikincisinin merkez üssü malum Elbistan´dı. Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler, maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi az veya ağır hasarla atlatan binalarımızın neredeyse tamamı ikinci depremde enkaza döndü. Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sarsıntılar halen devam ediyor. Geçen hafta Hatay´da yaşanan sarsıntıların ardından dün de Malatya´da benzer bir durumla karşılaştık. Ne yazık ki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık. Can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini altını buradan tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" dedi. SORUMLULUKLARIMIZI HAKKIYLA YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda Maraş´ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinası görev yaptı. Depremlerde sadece ilçemizde binin üzerinde Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Elbistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında duygulanmamak elde değil. İl ve ilçe ziyaretlerimizde milletimizin bu imtihanı gerçekten vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de depremzedelerimize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde deprem alanının genişliği, çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak, ihtiyaç duydukları her alanda depremzedelerimizin yanında olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelerimize, uluslararası yardım ekiplerinden gönüllülere kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. DOĞAL GAZ HATTINDAKİ SORUNLARIN ÇOĞUNU GİDERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar ilçemizden köylerine ve ya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenler haricinde toplam 20 bin 300 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. İnsanlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Hali hazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş´ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk. İaşe ihtiyaçları için 41 seyyar mutfağımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyor, brandadan yem desteğine kadar her konuda yanlarında oluyoruz. Toplam 32 uzman personelimizle çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psiko sosyal destek veriyoruz. İlçemiz genelinde bin 123 trafonun 2´si haricinde hepsi faal haldedir, yani elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştır. Doğalgaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. Böylece abonelerimizin yüzde 75´ine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Kara yollarımızda, deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik. Haberleşme alt yapımızı da güçlendirerek mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk" dedi. 309 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle birlikte ilçemizin yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı incelemelere göre Elbistan´da 3 bin 487 binadaki 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş´ın tamamına baktığımızda bu rakamın 45 bin 575 binada, 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını görüyoruz. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu sayılar kesinleşecektir. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, şehirlerimizi yeniden inşa gereken hazırlıklara da başladık. Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş´ta 83 bin konut, 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm yaraları saracak tüm yıkımları telafi edecek azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz" ifadelerini kullandı. VATANDAŞLARIMIZI ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL EVLERE KAVUŞTURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ, deprem sınavını yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayanıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Bunu Van´da yaptık, Bingöl´de yaptık mı, yaptık. Bütünüyle Malatya´da bunu yaptık mı, yaptık. Aynı şekilde Malatya´nın civarında bunları gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. İzmir´de de aynı şekilde yaptık. Birçok ilimizde bunları gerçekleştirmek suretiyle yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 kat şeklindeki binalarda 3 oda 1 salon olarak inşa edilecek konutlarımız, şehirlerimizin kendi mimarileriyle uyumlu şekilde planlanıyor. Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlıyız. Bunun için yeni yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil, alt yapısıyla, okuluyla, camisiyle, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, parkıyla, spor alanıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, inşa edeceğiz. Şimdilik çadır kentler, konteyner kentler şehir içinde ve diğer yerlerde kira, kamu tesislerinde misafir etme gibi geçici barınma imkanı sağladığımı vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlere kavuşturacağız" diye konuştu. BU ÜLKENİN YENİ ACILARA TAHAMMÜLÜ YOKTUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte bunun gayreti içindeyiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmekte inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin, deprem gerçeğini herkese, hepimize, tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah deprem tüm illeri, ilçeleri, köyleriyle ayağa kaldırırken, ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, belalardan, kazalardan korusun. Rabbim bizleri bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin diyorum. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Bu temenniyle baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Merkez

2023-02-28 16:02:47



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