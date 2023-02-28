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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz (2)  

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz (2)  


'BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN BERABERCE GELECEĞİZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Afşin ilçesine geldi. Beraberindekilerle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi bahçesinde kurulan çadırkenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Derdinize, sıkıntınıza ortak olmak için bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Depremde hayatını kaybeden Afşinli kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, tüm yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Gerek hava şartları, gerekse deprem alanının genişliği sebebiyle çeşitli ihtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Şimdi işin ikinci etabındayız ve konteynırları süratle yerleştirerek çadırlardan konteynır kentlere geçmeye başlayacağız. Toplamda 842 adet konteynırın kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor. Gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hamdolsun herhangi bir sıkıntı kalmadı. Yakınını, evini, eşyasını, depremde kaybeden vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz" diye konuştu.
'BİZE 1 YIL MÜSAADE'
Depremzedeleri en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için de yoğun gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Afşin genelinde 4 bin 516 binadaki 9 bin 295 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş genelinde bu rakam 45 bin 575 binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaşıyor. Deprem bölgesinin tamamında mart ve nisan aylarında temelini atacağımız konutların ve köy evlerinin sayısı 309 bini buldu. Bunun 83 bin konutu ile 18 bin 680 köy evini Maraş'ta inşa edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanınca bu sayılar kesinleşecek. Yitip giden canlarımızı geri getiremezsek de Allah'ın izniyle ilçemizdeki maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz. Sizlerden devletinize ve hükümetinize güvenmenizi istiyorum. Bize 1 yıl müsaade. İnşallah 1 yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri konutlara inşallah geçireceğiz. Acımız ne kadar büyük olursa olsun inancımız ve irademizde o derece kuvvetlidir. Van'da, Bingöl'de, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de ve Kütahya Simav'da nasıl başardıysak bütün deprem, sel afetlerinde nasıl başardıysak Allah'ın izniyle aynı şekilde 11 vilayette de bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadıysak inşallah bu seferde kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. Milletçe el ele, omuz omuza, yürek yüreğe vererek bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz. Rabbim vefat eden kardeşlerimize rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Mevla bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın duasında bulunuyorum. Şu anda da huzurlarınızda gerek Cumhur ittifakı olarak Devlet Bahçeli Bey, gerek Mustafa Destici Bey, gerekse genel başkan vekillerim hep birlikte milletvekillerimizle buradayız. Sizlerin yanında olduk." (DHA)
Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU
2023-02-28 17:56:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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