Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

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KAHRAMANMANAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Onikişubat ilçesinde Richter ölçeğine 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat´ta, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yıkıcı 2 büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş´ta bugün saat 17.39´da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın merkez üssünü Onikişubat ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 9.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Hafif hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş

2023-02-28 17:59:17



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